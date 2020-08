Hirvieläintä ei saa jättää kitumaan

Kohta alkavat olla taas ne ajat, kun hirvieläinonnettomuuksia sattuu runsaasti. Eräs asia niiden osalta tulee esiin tämän tästä.

Eläimeen törmännyt ei pysähdy tapahtumapaikalle ja varmista, onko eläin jäänyt kenties loukkaantuneena kitumaan tienvarteen. Joskus törmääjä ei myöskään osaa antaa törmäyspaikasta tietoa useammankaan kilometrin tarkkuudella hätäkeskukseen, poliisille ja eläintä etsimään lähtevälle riistahenkilölle.

Riistahenkilön, kuten minun, soittaessa eläimeen törmänneelle on vastaus tällöin, ettei voinut pysähtyä, kun oli niin kova liikenne tai oltiin moottoritiellä. Joskus tämä on tottakin, kun kyseessä on maantie, jossa tapahtumapaikkana on kaarre tai mäenharjanne, tai kun kohdalla on kaide tienreunassa.

Useimmiten törmäyksen jälkeen on kuitenkin turvallinen paikka, mihin voi pysähtyä, kuten linja-autopysäkki tai tienluiska. Tällöin voi laittaa hätävilkut toimintaan. Moottoritiellä ei ole kuitenkaan mitään estettä tai kiellettyä pysähtyä törmäyksen jälkeen.

Reunaviivan ulkopuolella on hyvää tilaa pysähtyä ja kytkeä hätävilkut päälle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Reunaviivan ulkopuolella on hyvää tilaa pysähtyä ja kytkeä hätävilkut päälle. Oven avaamisessa ja autosta noustessa täytyy katsoa, ettei takaa ole tulossa ajoneuvoja lähellä.

Eläinsuojelulaki nimittäin velvoittaa autoilijankin toimimaan niin, että kituva eläin saa armollisen lopun mahdollisimman nopeasti. Harva pystyy itse lopettamaan eläintä tienvarressa, kun ei ole siihen sopivaa välinettä – eikä tarvitsekaan.

Jokaisen kannattaisi kuitenkin varautua siihen, että joutuu hirvieläinkolariin. Autoon kannattaisi varata pieni keppi tai muu sellainen ja laittaa sen päähän joku värikäs nauha. Sen voisi sitten jättää tapahtumapaikalle merkiksi.

Merkitystä paikasta on riistahenkilön helppo lähteä jäljittämään eläintä koiran kanssa, jos hirvieläin on loukkaantuneena päässyt jatkamaan matkaa.

Erkki Mäenpää

Yksi SRVA-toimijoista