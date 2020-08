Kari Häkämies: Paloheimo tuijottaa menneeseen – soteuudistus tarvitaan, mutta sote-maakuntia ei

Arvostamani emeritusprofessori Heikki Paloheimo kommentoi tällä palstalla haastatteluani Turun Sanomissa 24.8.2020. Paloheimo ehdottaa siirryttävän kahteentoista lääniin valtionhallinnossa ja kahteentoista läänejä vastaavaan maakuntaan maakuntahallinnossa.

Jokaisella oikeusvaltiolla on Euroopassa tapana kunnioittaa omaa valtiosääntöperinnettään. Suomalainen erikoisuus on ollut erittäin vahva kuntahallinto. Sitä perinnettä tulee vaalia. Ja syitä on muitakin kuin perinne.

Erityisen tärkeä on läheisyysperiaate. Kansalaisen näkökulmasta kunta on aina maakuntaa tai valtiota lähempänä.

Lausunnolla on parasta aikaa sosiaali- ja terveysministeriön ehdotus sote-maakunnista. Se siirtäisi sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon perustettaville sote-maakunnille. Kunnissa ei enää ihmisiä hoidettaisi.

Antamani kritiikki kohdistui siihen, että näitä muodostettavia sote-tuotantoalueita aiotaan ruveta kutsumaan maakunniksi. Kun olen ollut kaupunginvaltuutettu, kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja, ministeri kuntaministeriössä ja maakuntajohtaja, uskallan sanoa, että järjestelyllä synnytetään vaarallinen kilpailutilanne maakunnan ja kuntien välille. Pienellä maalla ei sellaiseen mielestäni ole varaa.

Sote-maakuntien päätöksentekijät valittaisiin vaaleilla, mutta toiminta olisi hyvin kauko-ohjattua. Ehdotus ei anna maakunnan poliitikoille käytännössä vapautta valita sitä, kuinka palvelut tuotetaan.

Oman arvioni mukaan julkisen monopolin ja pääsääntöisesti liian pienen koon seurauksena uudet sote-maakunnat olisivat välittömästi vakavissa taloudellisissa ongelmissa ja vaatisivat valtiovallalta sellaista lisärahaa, jota ei ole olemassa kuin velkarahana.

Ennen pitkää ajauduttaisiin myös maakuntien kohdalla siihen, että eteläisen Suomen asukkailta ruvettaisiin siirtämään heidän maksamiaan verovaroja pienten itäisten ja pohjoisten maakuntien hyväksi. Vähin vaatimus uusien sote-organisaatioiden kohdalla pitäisikin olla kyky tulla omillaan toimeen.

Oli sitten kyse mistä tahansa uudistuksesta, olisi se ymmärrettävä tehdä tulevaisuuden näkökulmasta. On aivan varmaa, että taakka suomalaisesta hyvinvoinnista lankeaa yhä keskeisemmin Helsinki–Turku–Tampere -kolmion sisään jäävän alueen harteille. Jos tämä alue nähdään muun Suomen lypsylehmänä, ollaan vaarallisella tiellä. Koronan seurauksena julkisia varoja pitää suunnata sinne, missä syntyy lisäarvoa, työtä ja toimeentuloa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista ei pidä tehdä tavalla, joka luo alueille kunnat-maakunnat kilpailutilanteen. Soteuudistus tarvitaan, mutta perustettavia yksikköjä ei tule nimetä maakunniksi, vaan esimerkiksi sotetuotantoalueiksi. Silloin niiden ympärille ei keinotekoisesti myöskään synny niille kuulumatonta maakuntaidentiteettiä.

Ihmiset haluavat olla turkulaisia, naantalilaisia, maskulaisia, oripääläisiä…, eivät maakuntalaisia, erityisesti, kun suunniteltu maakunta ei sellainen eurooppalaisessa katsannossa edes ole.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja