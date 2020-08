Uskontokasvatus kuuluu kaikille ja on puhtaasti kulttuurista toimintaa

Oikeaa oppia

Uskominen ja uskonto ovat kaksi eri asiaa. On hyvä huomata, että uskonnon parissa työskentelevä ihminen on ymmärtänyt saman asian. Tätä huomiota voisi laventaa vielä sillä, että Uskontokunnat ovat hallintojärjestelmiä, jotka ovat luoneet omat lakinsa kansalaisilleen. Uskontokuntaan kuuluminen ei välttämättä merkitse uskoa tai siihen turvaamista. Motiiveja niihin kuulumiselle en ala tässä arvailla. Ehkä kyseessä on epävarmuus omista ajatuksista. Ei oikein tiedetä, miten suhtautua asiaan. Tunnustuksellinen uskonnon opetus koulussa on melko kapeaalaista. Omana kouluaikana piti osata tietyt asiat ja joka aamu muistettiin ensin vähän muka rukoilla. Opettaja käski. Mikä lienee ollut lähes murrosikäisten koltiaisten hartauden aste niinä hetkinä, kun salaa vilkuiltiin esimerkiksi jotain mielenkiintoista henkilöä... Olisikin mielestäni tärkeämpää opettaa eri uskontojen filosofiat, jolloin voitaisiin joskus ehkä päästä eroon eri uskontojen välisistä epä-luuloista. Uskontojen mainetta rasittaa niiden tapa levitä maailmassa veren ja tuskan kautta, kun sodan voittajat ovat alkaneet ohjata voitettuja oikeiden oppien pariin. Tämän rutinan ensimmäinen lause tarkoittaa samaa asiaa, kuin kirjoittajakin, eli ei liturgisella osallistumisella ole muuta merkitystä, kuin olla esillä uskovana tai uskontoa harjoittavana ihmisenä . Uskominen on sydämen asia ja Hän tuolla ylhäällä on kanssamme tai ei ole juuri siten, miten häneen uskoo omantuntonsa mukaan.

