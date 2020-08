Maakuntauudistuskeskustelua kannattaa jatkaa

Turun Sanomien mielipidepalstalla 26.8. Heikki Paloheimo kommentoi Kari Häkämiehen lausuntoa sote-maakuntauudistuksesta.

Paloheimo esittää myös oman mielipiteensä, että aluehallintoa uudistettaessa tulisi palauttaa läänit. Tätä ehdotusta kannattaa arvioida tutkimalla hieman lähihistoriaa.

Suomessa toteutettiin vuonna 1997 lääniuudistus, jonka päätavoitteena oli julkishallinnon keventäminen ja siitä saatavat säästöt.

Läänien määrä alennettiin aluksi kahdestatoista kuuteen. Muutoksen yhtenä tavoitteena oli yhden hallintokerroksen vähentäminen.

Lääniuudistuksesta seurasi, että osa resursseista siirtyi maakuntien kehittämiseen. Aluksi maakuntien rooli ei ollut erityisen selkeä.

EU on myös tuonut mukanaan tehtäviä maakunnille. Vuodesta 1995 alkaen Suomi on ollut EU:n jäsenvaltio, ja se on lisännyt hallintoa ja hallintokuluja.

Vanhasta läänijaosta luovuttiin niinkin myöhään kuin vuonna 2010, jolloin kaikki läänit lakkautettiin. Uudistuksen tuloksia arvioitaessa tulee kuitenkin väistämättä mieleen, kuinka vaikeata säästöjen aikaansaaminen rakenteellisin uudistuksin on.

Lopputulos oli, että läänien tilalle syntyi uusi hallintokerros. Niiden tilalle perustettiin aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Todellinen hallintokulujen säästö oli korkeintaan 10 prosenttia.

Itse asiassa yksi onnistuneimpia uudistuksia oli Paras-hanke, jonka tavoitteena oli eheän kuntarakenteen muodostaminen. Yhtenä osatavoitteena oli kuntayhdistysten tukeminen. Hanke valitettavasti keskeytettiin Kataisen hallituksen aikana 2011.

Uudistusten yhtenä tavoitteena tulee olla julkisen sektorin koon pienentäminen. Suomessa julkisen sektorin kustannukset ovat korkeammat kuin kilpailijamaissamme ainakin, mikäli vertailu perustuu yleisesti käytettyyn tapaan eli julkisen sektorin kokonaismenojen vertaamiseen bruttokansantuotteeseen.

Tätä laskentatapaa on kritisoitu, mutta parempaakaan ei ole tarjolla. Huolimatta siitä, onko laskentapa oikea, julkisen sektorin kasvua tulee rajoittaa. Tämä on keskustelussa jäänyt liian vähälle huomiolle.

Jos uudistuksen lopputulos on, että meillä on kuntataso, maakuntataso tai Paloheimon ehdottamat läänit, valtio ja EU-taso, on jokseenkin varmaa, että julkisen sektorin koko ei pienene. Ainakin monitasoinen hallinto on hidas ja kankea.

Pentti Jäntti

ekonomi