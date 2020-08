llman järjestöjen tukea moni jää yksin

Valtionvarainministeriö on ehdottanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaamista merkittävästi. Suunnitellut leikkaukset asettavat mielenterveysomaiset entistä tukalampaan tilanteeseen.

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet koronavirusaikana niin, että voimme puhua mielenterveyskriisistä. Huolestuttavaa on, että vaikka avuntarve on kasvanut, hoidon saaminen on vastaavasti heikentynyt.

Kun palveluita on supistettu tai jopa lakkautettu, osa mielenterveyskuntoutujista on jäänyt vaille minkäänlaista apua. Tämä tarkoittaa, että vastuu sairastuneesta on kaatunut läheisten harteille ja ajanut heidät jaksamisensa äärirajoille. Osa koronakriisin seurauksista tulee näkymään mielenterveysomaisten elämässä pitkään.

Huoli psyykkisesti sairastuneiden ja heidän läheistensä palveluiden ja tuen puutteesta ei ole uusi. Tiedetään, että ilman koronatilanteen tuomaa kuormitustakin lähes puolet suomalaisista oireilee psyykkisesti jossain vaiheessa elämäänsä. Lähes puolet mielenterveysomaisista ovat vaarassa sairastua myös itse.

Huomioimalla ja tukemalla kaikkia perheenjäseniä oikea-aikaisesti ennaltaehkäistään ongelmien syvenemistä ja siirtymistä perheenjäseneltä toiselle. Valitettavasti nykypäivän Suomessa niin psyykkisesti sairastuneet kuin heidän läheisensäkään eivät saa riittävää apua oikea-aikaisesti: normaalioloissakin vain puolet mielenterveyden häiriöistä kärsivistä saa tarvitsemaansa hoitoa.

FinFami on tehnyt vuosikymmeniä pitkäjänteisesti työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja mielenterveyden sairauksiin liittyvän stigman vähentämiseksi. Muun muassa omaisneuvonnan ja vertaistuen avulla on lisätty mielenterveysomaisten hyvinvointia sekä vähennetty tilanteen kuormittavuutta ja näin ehkäisty ongelmien syvenemistä. Myös tieto mielenterveysomaisten arkeen vaikuttavista tekijöistä ja heille suunnatuista palveluista on ollut monelle merkittävä rohkaisu avun hakemiseen.

Rahoituksen turvaaminen on elintärkeää, jotta omaiset eivät jää kuormittavassa elämäntilanteessaan vaille apua.

Koronapandemian alkaessa FinFami reagoi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Toimintaa siirrettiin toteuttavaksi myös etänä ja verkossa. Uusien toimintamuotojen avulla mukaan tuli runsaasti uusia mielenterveysomaisia.

Kun ihmisten psyykkiset voimavarat ovat heikentyneet ja avuntarve kasvanut, on tärkeää vahvistaa ja lisätä hyvinvointia tukevia toimintoja ennaltaehkäisevästi. Palvelujärjestelmän tulee kyetä huomioimaan tuen tarpeet ja vastattava näihin.

On selvää, että mielenterveystyöhön tarvitaan niin julkista-, yksityistä- kuin kolmatta sektoria. Mikään sektori ei pysty vastamaan tuen tarpeeseen yksin.

Mielenterveysomaiset ovat jo nyt heikoimmassa asemassa. Rahoituksen turvaaminen on elintärkeää, jotta omaiset eivät jää kuormittavassa elämäntilanteessaan yksin ja vaille apua.

Yhteiskunnan toimivuus mitataan sen kyvyssä huolehtia heikoimmistaan. Emme saa jättää yksin heitä, joilla ei ole muutenkaan voimia hakea apua. Tähän työhön tarvitaan kaikkia, myös järjestöjä.

Pia Hytönen

toiminnanjohtaja

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami