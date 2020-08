Koronasulusta oppia yliopisto-opetukseen

Kun koronavirus toi etäopetuksen Turun yliopistoon rytinällä, iloitsin siitä, että luentojen videoinnista tuli poikkeuksen sijaan sääntö. Mielestäni ei ole enää nykyaikaa rajata luennon kaltaista tilaisuutta tiettyyn aikaan ja paikkaan, koska luennon osallistujalleen suoma hyöty ei ole ajasta ja paikasta riippuvaista.

Vaikka luennoilla ei yleensä ole läsnäolopakkoa, on läsnäolosta opiskelijalle paljon hyötyä riippumatta siitä, onko hän läsnä fyysisesti luentosalissa, virtuaalisesti etänä vai jälkikäteen videotallennetta katsomalla. Näistä viimeisin on joustavin ja ketterin vaihtoehto. Kun luennosta on videotallenne, ulottuvat luennon hyödyt myös niille opiskelijoille, jotka ovat sairaana, töissä, toisella luennolla tai jotakin muuta, ja jotka eivät siksi pysty osallistumaan luennolle tiettyyn aikaan tai tietyssä paikassa.

Uskon videoinnin suhteellisen harvinaisuuden ennen koronavirusta johtuneen suurimmaksi osaksi joko siitä, että opettajat eivät tulleet ajatelleeksi videoinnin mahdollisuutta tai siitä, että kiireiltään he vain eivät ehtineet opetella sitä tekemään.

Nyt kun kuitenkin olosuhteiden pakosta melko lailla kaikki yliopiston opettajat ovat videoineet luentojansa toivon, että videointi jatkuu myös sitten kun yliopisto jossakin vaiheessa alkaa taas palata lähiopetukseen.

Tässä on hyvä mahdollisuus ottaa koronasulusta opiksi ja tehdä nykyaikaisesta luentojen videoinnista osa uutta normaalia.

Matti Pulkkinen

opiskelija