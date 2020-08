Terveysasemien ajanvaraustilanne on sietämätön

Soitin tiistaina 18.8. lähes kolme tunnin ajan kaupungin terveysasemien yhteiseen ajanvaraukseen. Ensin kerrotaan, että kaikki puhelut nauhoitetaan, sitten painetaan numeroilla kielivalinta, kerrotaan oma terveysasema ja onko tilanne kiireellinen.

Seuraavaksi tuli tieto: Puhelinkeskuksemme on ruuhkautunut. Soita uudelleen.

Päivää aikaisemminkin tapahtui jonkin aikaa näin, kunnes sitten tuli heti tieto, että keskus on ruuhkautunut ja että ruuhkan purkamiseksi keskus on suljettu puolen tunnin ajaksi.

Minun kokemukseni mukaan tuo puoli tuntia kesti ainakin kaksi tuntia, minkä jälkeen luovuin raivostuneena moiselle palvelulle.

Olen Mäntymäen terveysasema kakkosen asiakas. Nyt se toimii korona-asemana, joten olen "vain" Mäntymäen asiakas.

Aiemmin Mäntymäellä oli oma ajanvarausnumero ja sielläkin jonotustilanteissa takaisinsoitto, missä kerrottiin, miten pian sieltä soitetaan. Se aika oli yleensä alle kaksi tuntia ja toimi hyvin.

Usein ajanvaraus toimi sujuvasti myös sähköpostitse suoraan hoitajan tai lääkärin kanssa, joka osasi organisoida työnsä sujuvasti ja turhat byrokratiat väistäen.

Tervejärkiselle ihmiselle on selvää, että palvelun keskittäminen tuo ongelmia. On hyvin todennäköistä, että keskitetyssä puhelinpalvelussa puhelimeen vastaava hoitaja ei tunne potilasta, kun taas terveysasemakohtaisessa tuttuus on todennäköisempää.

Käytännössä Mäntymäki kakkosessa minulla oli omalääkäri ja tietyssä hoidossa myös omahoitaja. Nyt tilanne on raivostuttava ja sietämätön.

Tämä keskitetty ajanvaraus toimii juuri niin huonosti kuin tuntemani terveydenhuollon ammattilaiset ennustivat. Järjestelmä on ilmeisesti rakennettu säästösyistä. Mihinköhän superhankkeeseen mahdollinen säästö sijoitetaan? Veikkaan että Logomon elämyskeskukseen.

Soitin siis peräkkäisinä päivinä terveysasemien yhteiseen ajanvaraukseen noin 20 kertaa pääsemättä perille saatikka odottamaan edes takaisin soittoa. Puhumattakaan, että saisin vastaanottoajan ja pääsisin vastaanotolle.

Minusta olisi oikeus ja kohtuus, että Turun terveystoimesta soitetaan nyt minulle. Puhelinnumeroni löytää Fonectalta.

Leo Lindstedt