Kinkyt ovat väärien mielikuvien ja syrjinnän kohde

Koirat eivät käytä housuja -elokuva on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon saajaksi. Ennen kuin huomio siirtyy elokuvan BDSM-aiheesta mahdollisiin palkitsemisiin, huomautan parista seikasta.

Elokuva on hyvin toteutettu ja ansaitsee hyvät arvionsa. Se on kuitenkin fiktiivinen ja kärjistetty. Hyvin moni aihepiiriä tuntematon uskoo, että elokuvan antama kuva kinkyydestä on todellinen. Se ei ole.

Elokuva ei paranna niiden asemaa, jotka kokevat itsensä kinkyksi.

Suomessa ei ole juuri minkäänlaista asiallista keskustelua, opetusta tai henkilökuvia tavallisten ihmisten kinkyydestä. Median antamat mielikuvat saavat kinkyt näyttämään sairailta ja paheksuttavilta. Todelliset tarinat loistavat poissaolollaan.

Kaipaan Suomeen tahoja, jotka esittelevät kinkyyden todelliset ja normaalit puolet. Ymmärrettävinä asioina, joita ei naureta, ilkuta tai kauhistella.

Nouseeko käsiä? Täällä yksi.

Senshi

Fetisisti, blogisti ja tavallinen ihminen