EU:n neuvottelutulos elvytysvelasta on hylättävä

EU:n elvytysjupakka päättyi Suomen osalta niin kuin oli perusteltua odottaa, eli nyt hallitus juottaa katkeran kalkin pienin höystein sekä painottaa voitollista tulevaisuutta pitkällä aikavälillä.

Liiassa joustossa on myös vaaransa, varsinkin, kun siinä joudutaan tinkimään omasta päätäntäoikeudesta ja sovituista menettelytavoista.

Outoa on hallituksen ratkaisuja puolustavien aktiivisuus, yleensä se on opposition rooli muutoksissa. Hyökkäys on siten paras puolustus, koska taustalla oma lehmä on ojassa. Jopa empatiankin puuttuminen suomalaisilta on vedetty perusteluihin.

Poikkeuksen tekee kolumnissaan (TS 29.7.) Markku Jokisipilä, joka valottaa ongelmia elvytyksessä järkevällä tavalla: "Olen hämmästellyt sitä suurta tiedollista itsevarmuutta, jolla monet keskustelijat ovat arvioineet Eurooppa-neuvoston sopimusta ja sen vaikutuksia" sekä "En usko Euroopasta löytyvän ketään, joka ymmärtäisi asian kaikki puolet ja pystyisi pätevästi arvioimaan, mitä paketilla lopulta tullaan saavuttamaan".

Pääministerimme on luettava tähän itsevarmojen joukkoon!

Ilmaisu "on Suomen edun mukaista hyväksyä ehdot" on siten fiktio, ei fakta.

Huomiotta on jätetty se, kuinka velanhoito kohdentuu kansalaisille ja kuinka mahdollinen hyöty jakautuu näille.

EU-tukien kohdentaminen on jäsenmaiden sisäinen asia. Voi olettaa, että suuri osa tuista kohdennetaan turismin ja huvielämän elvyttämiseen. Kun Suomen talouselämä toimii muilla sektoreilla, ei sille voi odottaa kummoistakaan menestystä tukien tuomana.

Myös EU:n kilpailukyvyn paranemista ylimarkkinoidaan.

EU:n tukipaketin rasitus Suomelle kasvaa, kun otetaan huomioon suomalaisten ryntäys lomakohteisiin kuluttamaan. Suuri osa suomalaisista kuitenkin tekee harvoin, jos koskaan, turistimatkoja tai ei oleile terasseilla tahi kuppiloissa, siksi elvytystoimet eivät tue heitä.

Niinpä on oikeutettua vaatia kotimaassa oikaisua elvytysvelan hoitoon ottamalla käyttöön lentovero ja koronavero avustuksia saavien yritysten palvelumaksuihin.

Positiivisesta testituloksesta on perittävä tarkastusmaksu, vaikka se vähentäisikin testejä. Hoidokkeja se ei koskisi.

Eduskunnan tuleekin hylätä EU:n neuvottelutulos väärin perusteltuna sekä kohdentaa elvytysvelan takaisinmaksuperusteet aiheuttajille.

Pandemian vaikutuksiin herättiin todella myöhään, eikä sen leviämisen estämiseen uskallettu eikä edelleen uskalleta tehdä oikeita ja tehokkaita ratkaisuja. Myös yksilön vastuuta ehkäisytoimissa tulee korottaa. Tukimiljardeihin löytyi kyllä velkarahaa, mutta nyt ei edes kunnon suojavarusteisiin!

Virusta monin verroin tuhoisampana uhkaa suomalaisuutta ja Suomen kieltä väestönkehitys, mikäli syntyvyyden edistämiseen ei löydetä tai haluta kannustavia keinoja. Maahanmuuttoon tukeutuen ajaudutaan pian tilanteeseen, jossa suomalaisuus on muiden armoilla.

Itsevarmana totean, että päättäjillä on paha taittovirhe näköalattomuuteen!

Veikko Mäkinen

toisinajattelija, eläkeläinen

Halikko