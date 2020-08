Avoimen väylän maksullisuutta arvioitava osana sosiaaliturvauudistusta

Camilla Saarisen mukaan (TS Mielipiteet 17.8.) avoimen väylä asettaa hakijat taloudellisesti eriarvoiseen asemaan. Avoimen väylää kehittävä valtakunnallinen Toinen reitti yliopistoon -hanke (TRY) on pohtinut maksullisuutta osana kehittämistyön kokonaisuutta. Tunnistamme siis väylän haasteet, mutta valintatapoja tulisi mielestämme arvioida kokonaisuutena: kullakin valintatavalla on omat vahvuutensa ja kipupisteensä.

Töissä käyville rahoituskysymys ei ole välttämättä haaste, kun taas työttömille tai muiden tukien varassa eläville tilanne on toinen. Väylän kehittämistyössä on esitetty, eikö opintotukioikeutta voisi laajentaa väyläopintoihin. OKM:n mukaan se edellyttäisi lisärahoitusta opintotukiajan pidentämiseksi ja säädösmuutoksia.

Entä voisivatko väyläopinnot olla maksuttomia? Ideaalitilanteessa kyllä, mutta se vaatisi huomattavaa lisärahoitusta avoimen yliopiston opetuksen järjestäjille. Väyläopintojen rahoitus ja avoimen väylän opiskelijan toimeentulo ovat nähdäksemme kysymyksiä, joka tulisi arvioida osana sosiaaliturvauudistusta.

Saarinen ilmaisi huolensa uusista välivuosista, jos kilpailu sisäänpääsystä avoimen väylän kautta kiristyy. Avoimen väylän opinnot eivät kuitenkaan mene hukkaan, sillä niitä tekemällä hakija nopeuttaa valmistumistaan jo ennen tutkinto-opiskelupaikan varmistumista. Samalla kehittyvät akateemiset opiskelutaidot, kuten tieteellinen kirjoittaminen ja kriittinen ajattelu. Voidaanko opiskelua avoimen väylällä pitää siis edes välivuotena?

Väyläopinnoissa hakija voi myös testata kiinnostavaa alaa, jolloin hän on valmiimpi käyttämään ensikertalaisuutensa oikeaan hakukohteeseen. TRY:n selvityksen mukaan avoimen väylältä valitut ovatkin keskimäärin hyvin motivoituneita ja kokevat saaneensa avoimista yliopisto-opinnoista hyvät opiskeluvalmiudet.

Paula Savela

Projektipäällikkö

Toinen reitti yliopistoon -hanke