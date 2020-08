Maaseutu ja köyhempi kansa maksumiehiksi?

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo haluaa lämmitysöljyyn lisää veroja. Lämmitysöljyssä on jo nyt kohtuuttomasti veroja. Talvi on kohta tulossa ja on pakko lämmittää asuntoa. Öljylämmityksestä luopuminen ei käy kaikilta hetkessä.

Nyt jos koskaan on korkea aika lisätä veroja lentämiseen. Myös lentomatkustajien aiheuttamat koronan lisäkulut he saavat itse maksaa. Mutta eihän vihreät hyväosaisille veroja halua lisätä.

Nyt kun lentoliikenne on hiljaisempaa, on sopiva hetki lisätä lentomatkoihin päästömaksu. Lentomatkojen määrän ei tarvitse nousta entiselle tasolle. Monessa EU-maassa on jo käytössä päästömaksu lentomatkoissa. Kaiken lisäksi lentokoneiden polttoaineista ei peritä arvonlisäveroakaan.

Jään odottamaan päästömaksua lentomatkoihin