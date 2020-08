Tienvarsien laajempi raivaus pelastaa ihmishenkiä

Suomen valtateiden ja kantateiden tienvarsien aluskasvillisuus sekä puusto ulottuu monien teiden varsilla liian lähelle ajoväylää. Raivattua väliä voi olla asfaltin reunasta mitattuna vain muutamasta metristä kymmeneen metriin. Tämä on liikenteen turvallisuuden kannalta aivan liian vähän.

Kevään ja kesän aikana on uutisoitu, että teiden varsilta poistetaan puustoa ja pensaikkoja tien reunasta mitattuna 30 metrin matkalta. Tämä on erittäin hyvä asia.

Monet Suomen valtatiet ovat valmistuneet nykyiseen muotoonsa 1950–1960-luvuilla, jolloin autokalusto oli paljon pienempää ja liikennemäärät vähäisempiä. Eli nyt kun näitä valtateitä ajaa, ne eivät turhaan tunnu kapeilta kujilta.

Tämän johdosta tienvarsien raivaus leveämmäksi on paikallaan liikenneturvallisuuden kannalta. Nämä raivaukset on aloitettu ainakin valtatie 10:llä, mutta ne pitää ulottaa kaikille valtateille ja kantateille, joilla on kesäaikana 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Itse ajoin moottoripyörällä reilu vuosi sitten toukokuussa valtatie 10:ntä Turusta Hämeenlinnan suuntaan ja 22 kilometriä ennen Hämeenlinnaa tuli hirvi keskellä päivää kallioleikkauksen päättymisen jälkeen tielle. Paniikkijarrutuskaan ei auttanut, vaan olisin törmännyt isoon uroshirveen, jos se ei olisi jatkanut juoksuaan ja ehtinyt alta pois.

Jos olisin tullut kallioleikkauskohtaan muutaman sekunnin aikaisemmin tai hirvi olisi pysähtynyt keskelle tietä, en olisi enää kirjoittamassa tätä artikkelia. Nämä kallioleikkaukset on tehty 1950–1960-lukujen sääntöjen mukaan, eli nekin alkavat usein tien reunasta 5–10 metrin päästä.

Tämän johdosta vetoan ja esitän toiveen päättäjille, että tienvarsien raivaamiseen annetaan lisärahoitusta hirviaidan rakentamiseen niihin kohtiin tien reunaa, jossa kallioleikkaus loppuu. Aidan pituudeksi riittää muutama kymmenen metriä, jotta hirvi ei pääse tielle heti kallioleikkauksen jälkeen, vaan joutuu kiertämään muutaman kymmenen metriä, ennen kun pääsee nousemaan tielle.

Näin tienkäyttäjille saadaan muutama sekunti reagointiaikaa lisää, joka auttaa luomaan turvallisempaa teillä liikkumista.

Pertti Leppänen

Lieto