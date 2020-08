Hienon Vepsän ovat hanhetkin löytäneet

Hyvin kirjoitti Viki Vepsän saaresta (TS 18.8.). Itsekin nuoruudessani Vepsässä telttailleena on todettava, että viihtyisyys on todella parantunut. On kaikkia niitä palveluja ja mukavuuksia, jotka Viki mainitsi. Ei ollut soputeltta-aikana.

Ehkä mieleenpainuvinta oli saaren isäntä, jonka auktoriteetti ei perustunut yksistään kauniiseen puhumiseen.

Muutos alkoi, kun ulkoilualueiden hoitajana aikanaan oli Pekka Aaltonen. Hänen aikanaan tulivat mökit, kahvila, saunat ynnä muut.

Olin sunnuntaina pojanpoikien kanssa päivää viettämässä Vepsässä ja totesin kaiken mitä Vikikin. Hieno paikka turkulaisille. Suosittelen lämpimästi.

Ainoa suuri epäkohta ovat hanhet, jotka ovat valloittaneet tämänkin turkulaisten virkistysalueen. Hoidetut nurmikot ovat täynnä sitä ihteensä.

On se kumma, että Suomi itsenäisenä valtiona on rähmällään jonkun käsittämättömän direktiivin edessä mokomien ympäristön pilaajien takia.

Minusta hanhi on parasta juuri uunista otettuna.

Ps. Vikille tiedoksi, että on metsäpalovaroitukset päällä, josta syystä polttopuita ei kaiketi ollut, eikä pidäkään olla.

Seppo Koski