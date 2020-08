Kummallista kilpailuttamista Turussa

Turku näyttää taas osaamistaan parhaimmalla mahdollisella tavalla. On jokseenkin kummallista, että Turku on ainoa isoista kaupungeista, joka ei ole vielä saanut ostolaskudataa julkiseksi. Toisaalta kun katsotaan esimerkiksi viestintäsuunnitelman hankintaa historiamuseon osalta, niin se on jopa ymmärrettävää.

Minun tehtäväni ei ole nuhdella virkamiestä työssään, mutta on perin kummallista, että ensin kilpailutetaan ja sitten hylätään. Vedoten tarpeiden muuttumiseen ja tehdään sopimus kilpailuttamatta.

Vaikka hankintalaki ei kilpailutusta vaadikaan, on hyvätapaista pyytää vertailevia tarjouksia, jotta ostaja voi olla varma, että rahalle saa vastinetta.

Perin kummallista on, että nyt jo hankitaan viestintäsuunnitelma. Toisaalta on hyvä olla ajoissa, mutta perusteluina tarpeiden muuttumiselle voi olla varmaa vain se, että tarpeet muuttuvat joka tapauksessa.

Veronmaksajan näkökulmasta tämän tyylisestä toiminnasta saa helposti sellaisen kuvan, että suositaan vain sitä tuttua toimijaa, joka on sopivasti lähipiirissä.

Vaikka summa ei itsessään ole paljoakaan, kun sitä verrataan kaupungin budjettiin, niin kyse on periaatteesta.

50 tonnia ei paljoa paina, mutta pienistä puroista muodostuu helposti iso joki. Siksi on pakko tuoda esille, että ei tämä luottamusta herätä. Toivottavasti tämä asia korjaantuu uuden talousjärjestelmän tullessa käyttöön 2021.

Jyrki Åland

tarkastuslautakunnan jäsen (ps)