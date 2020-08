Mitä hyvää EU:sta on saatu, mitä ei olisi itse osattu tai voitu tehdä?

Turun Sanomissa oli 24.7. kunnioittamani ex MEP Mikko Rönnholmin kirjoitus koronarahojen jakamisen tärkeydestä Suomen kannalta.

On selvää, että meidän lähes ainoa mahdollisuutemme hoitaa vientikauppaa on Euroopan sisämarkkinoille pääsy. Suomi on ollut kuitenkin perinteisesti ennen EU:hun liittymistä maailman johtavia maita globaalimarkkinoilla. Vielä 1990-luvulla kävimme kauppaa 200 eri valtion kanssa. Suomi oli suhteellisesti laskettuna maailman parhaita vientimaita, kiitos pitkälti paperi- ja puuteollisuuden sekä myös metalliteollisuuden tuotteiden korkean laadun vuoksi, näistä riitti maailmalla kysyntää.

Nyt EU-jäsenyyden aikana, kun lisäksi menetimme oman rahan vielä perustuslakia rikkoen yhteisvaluutan myötä, on menetetty globaalimarkkinat kalliin valuutan vuoksi verrattuna US dollariin.

Suomi ei ole koskaan itsenäisyysaikana ollut riippuvainen pelkästään Euroopan maiden välisestä kaupasta, Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta, johon aina on viety paperia suuret määrät ja vielä nykyäänkin se on meille tärkeä kauppakumppani.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nyt saimme lukea, miten Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli lyönyt nyrkkiä pöytään ja sai hulppeat 40 miljardia euroa ilmaista rahaa.

Saksalla on uusi yritys talouden kautta, yhteisvaluutan avulla, saavuttaa Euroopan herruus. Saksan voimistuminen onnistuu kauppaketju Lidlin ansiosta Euroopan tasolla. Myymälöitä on jo noin 6 000 lähes kaikissa jäsenmaissa.

Rönnholm otti myös Turun telakan esimerkiksi, että miten se omalta osaltaan hyödyntää Saksan taloutta ja antaa meille töitä. Mutta siellä on enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä kuin suomalaisia.

EY vaati Suomea lopettamaan telakkateollisuuden ja keskittymään paperi- ja puuteollisuuteen (silloin kun liittymisestä neuvoteltiin). Wärtsilän konkurssin aiheutti 250 miljoonan markan rahantarve ja konkurssipesän selvityksen jälkeen todettiin omaisuuden arvoksi 3 miljardia markkaa, joka tarkoitti sitä, että konkurssi oli puhtaasti poliittista peliä. Lisäksi vaadittiin pankkeja supistamaan toimintaansa ja lopettamaan yksi liikepankki.

Neuvostoliiton kanssa käytävä bilateraalinen kauppa oli myös lopettava. NL jätti maksamatta 3 miljardin laskut yksipuolisesta irtisanomisesta.

Kovin isku meille oli, kun piti vähentää pk-yrityksiä. Alkoi halpakorkoisten valuuttalainojen jako pk-yrityksille ja korostettiin turvallisuutta, kun laina otetaan useamman valuutan koriluottona. Vannottiin johtavien henkilöiden suulla, että Suomella ei ole syytä devalvaatioon. Toisin kävi, kaikkien aikojen katastrofi oli, kun vuosien 1991 ja 1992 aikana devalvaatioiden seurauksena velat valuuttalainan ottajille nousivat vajaassa vuodessa 51 %. Jos ei selviytynyt ensimmäisestä lainaerästä, koko laina erääntyi maksettavaksi.

Näin kaadettiin Suomessa lähes satatuhatta pk-yritystä ja työttömiä tuli yhteensä lähes 700 000 ja valtion velka nousi ansiosidonnaisten päivärahamaksujen johdosta 430 miljardiin Suomen markkaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perheet hajosivat, itsemurhia tehtiin enemmän kuin koskaan ja köyhien määrä kasvoi, tuli pitkät leipäjonot, köyhyys lisääntyi kaiken aikaa.

Ja ne tahot, joihin Mikko Rönnholm kuului, pitävät vieläkin EU-jäsenyyttä kaiken hyvän tekijänä suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

Jokainen euro, joka tulee EU:n kautta on kierrätettyä rahaa eli meidän veronmaksajien maksamaa. Vain pieni osa saadaan takaisin Suomeen, suurin osa sinne maksetuista rahoista jää muiden maiden tarpeisiin.

Mitä hyvää on Euroopan unionista saatu, mitä ei olisi itse osattu tai voitu tehdä?

Suomi oli hyvä ja kadehdittava maa itsenäisyytemme aikana. 1980-luvun loppupuolella olimme varallisuusvertailussa maailmassa neljännellä tilalla.

Itsenäisyyden palauttamista odottava,

Jouko Laakso

(ps)

Turku