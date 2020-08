Yhdysvaltojen presidentinvaalit maailman polttopisteessä

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden teki odotetun varapresidenttivalintansa. Kalifornian senaattori Kamala Harris tuli ehdokkaaksi. Presidentti Donald Trump aloitti välittömästi hyökkäyksensä ilkeää ”Kamala-huijaria” vastaan.

Kun muistaa Trumpin kampanjan ”kiero-Hillarya” vastaan vaalitilaisuuksien huutokuoroineen ”Hillary vankilaan, Hillary vankilaan!”, voi taas odottaa vaalitaisteluviikoilta ja ehdokkaiden väittelyistä aivan mitä tahansa. Edessä on jännittävä näytelmä, jonka käsikirjoitus on vielä kirjoittamatta.

Vapaudenpatsas on kuuluisa symboli Amerikan maalle ja Yhdysvalloille. Joka puolelta maailmaa sinne tulleiden siirtolaisten luvattu maa. Maa, jossa on yrittämisen vapaus ja tilaisuus rikastua. Maa, jossa menestyminen mitataan omaisuudella, rahalla ja sen mukanaan tuomalla vallalla. Maa, joka on siirtolaistensa kovalla työllä noussut koko maailman johtavaksi valtioksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Intiaanisodat, alkuperäisen väestön tuho ja eristäminen reservaatteihin, Afrikasta väkisin laivattujen mustien pitkä orjuuden aika, rotuerottelu ja rasismi, sisällissota Etelä- ja Pohjoisvaltioiden välillä, eriarvoisuuden ja kahtiajaon syvä kuilu, yli 30 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan alapuolella, mafia- ja huumerikollisuus ja aseellinen väkivalta ja sen seurauksena maailman kärkeä olevat rikos- ja vankiluvut kertovat karua totuutta luvatun maan pimeästä puolesta.

On tultu Trumpin aikaan. Ensimmäinen uuden digi- ja media-ajan presidentti on kaikissa käänteissään yllättänyt ja alkuun näytti siltä, että hän selviytyy diilimestarina kaikesta. Talous- ja työllisyysluvut näyttivät hyvää kasvua.

Normaalista demokratiasta siirryttiin presidentin arvaamattomaan valtapolitiikkaan ja asetuksiin. Maailman liittoutumien vanhat kuviot heitettiin syrjään. ”Amerikka ensin” -politiikka muutti maailman tasapainoa.

Valtataistelu USA:n ja Kiinan välillä on luonut aivan uusia jännitteitä. Vanhat kriisipesäkkeet – Lähi-itä, Syyria, pakolaistulva, ilmastonmuutos, Afrikan uhkaava ekokatastrofi ja nälänhädät sekä terrorismin uhka – eivät ole mihinkään kadonneet.

Koronapandemia sekoitti maailman normaalin. Koko maailman talous on kriisissä ja työttömyysluvut ovat koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi kasvaneet suuriksi.

Eurooppa on päättänyt valtavasta laina- ja tukipaketista – 750 miljardia euroa – talouskriisistä selviytymiseksi. USA:n talouden ja työllisyyden romahdus on laittanut setelipainot koville. Dollariin sidottu maailman finanssi- ja talousjärjestelmä on vaatinut useiden tuhansien miljardien lisärahaa USA:n talouden pelastamiseksi.

Miten maailma selviää syksyllä? Tuleeko koronan toinen aalto?

Tähän todellisuuteen osuvat Yhdysvaltain presidentinvaalit marraskuun alussa. Kaikki mahdollisuudet ovat vielä auki. Bidenin johtoasema voi vahvistua tai kaatua.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Presidentti Trump on vaalivaikuttamisen ja likaisen pelin mestari. Kamala Harrisin tulo Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi on uhka uudelleenvalinnalle. Se kävi ilmi Trumpin välittömästä rajusta hyökkäyksestä Harrisia vastaan.

Jännitteet ovat kasvaneet monissa osavaltioissa mellakoinniksi ja väkivallaksi. Ei ole kysymys ainoastaan demokraattien ja rebublikaanien välisestä vaalitaistelusta. On kysymys ihmisten perusoikeuksista. Kahtiajako ja eriarvoisuus on kasvanut liian suureksi.

Koronapandemia ja sen aiheuttamat traagiset seuraukset ovat havahduttaneet suuret joukot ihmisiä vaatimaan tasa-arvoista oikeutta työhön, sairaanhoitoon ja sosiaaliturvaan.

Yhdysvaltojen vaalit marraskuussa ovat maailman polttopisteessä. Ei ole kysymys ainoastaan siitä, kuka tulee seuraavan nelivuotiskauden uudeksi presidentiksi. On kysymys koko maailman johtajuudesta.

Ranskan vallankumouksen kuuluisa iskulause ”vapaus, veljeys ja tasa-arvo” on nykypäivänäkin arvossaan. Demokratia ja ihmisten perusoikeudet ovat vaarassa monissa maailman maissa. Ääriliikkeet ja nationalismi vahvistuvat. Monet vaalit ovat herättäneet epäilyksiä vaalivilpistä. Useissa maissa diktatuuri on johtamassa yhteenottoihin. Valko-Venäjällä tilanne on johtanut kansanliikkeeseen maan ”diktaattoria” Lukashenkoa vastaan.

Pelottavalla tavalla monien maiden politiikka on unohtamassa demokratian ja ihmiselämän perusarvot. USA:n vaalien lopputulos voi olla koko maailmalle arvaamattoman tärkeä.

Risto Kapari

sosiaalineuvos, eläkeläinen

Turku