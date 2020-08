Rikosten tekeminenkö on hienoa ja tavoiteltavaa?

Sanoma Media ja Nelosen Ruutu-palvelu yrittävät tehdä vakavasta rikosten tekemisestä ihannoitavaa meidän nuorisollemme. Ruutu lähettää sarjaa Katiska, jossa on mies, "Cobra". Tämä vakavista rikoksista syytetty saa kertoa menestyksestään ja siitä, miten hänestä tuli suuri huumediileri. Ruutu näyttää hänen leveää elämäänsä, reissaamista Euroopassa jne.

Miestä tullaan syyttämään ns. suuressa Katiska-jutussa huumausainerikoksista, siis erilaisten huumeiden myynnistä nuorillemme. Tällaisia kansallissankareita emme tarvitse.

Eikö Sanoma Medialla/ Ruudulla ole yhteiskuntasuhteista vastaavaa johtajaa huolehtimassa ohjelmien korkeatasoisesta eettisyydestä ja moraalista?

Vaikka seuraavissa jaksoissa pyrittäisiin tuomitsemaan "Cobra-mies", vahinko on jo tapahtunut: mielikuva rikollisesta elämästä on annettu. Se on hauskaa ja myönteistä ja helppoa rahaa on tiedossa.

Seuraavaksi varmaan tehdään murhaamista ylistävä sarja jne.

Eikö toimittajilla riitä ammattitaito tehdä menestyviä ja katsottavia ohjelmia tavallisen ihmisen arjesta ja työstä, tehdä heistä sankareita?

Nuorten vanhemmat ja kaikki aikuiset, keskustelkaa ohjelman antamasta väärästä näkökulmasta. Ja siitä, että nämä "cobrat" aiheuttivat huumausainekuolemia vuonna 2019 261 (suurin osa 20–29-vuotiaita) ja samana vuonna tehtiin noin 25 000 huumaisainerikosta. Enempää rikoksia ja kuolemaa emme tarvitse.

Vetoan Sanoma Median johtoon /Ruutuun, että ohjelman lähetys lopetetaan yhteiskuntamme moraalisia ja eettisiä arvoja loukkaavana ja rikollisuutta ihannoivana.

Antero Paananen

eläkeläinen, perhepalvelujohtaja