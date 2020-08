Takaisin kouluun pandemian keskellä – oppimisen mahdollisuus kaikille

Kouluvuoden ensimmäisenä päivänä on tapana katsoa tulevaan, usein jännityksen ja odotuksen tuntein.

Koronaviruspandemian aiheuttamien äkkinäisten koulujen sulkemisten vuoksi kouluun paluulla on tänä syksynä aivan omanlainen merkityksensä. Pohjoismaiset koululaiset ovat onnekkaita, vaikka sängyn pohjalta kouluun vääntäytyminen ei aina siltä tuntuisikaan.

Huhtikuussa 1,6 miljardia lasta ja nuorta, mikä vastaa noin 90 prosenttia maailman kaikista opiskelijoista, jäi koulunkäynnin ulkopuolelle koronaviruksen ehkäisemiseksi käynnistettyjen toimien vuoksi. Näiden lasten ja nuorten lisäksi jo ennen pandemiaa oli 250 miljoonaa lasta vailla koulunkäyntimahdollisuutta.

Vuoden loppuun mennessä pandemian synnyttämä talouden laskusuhdanne ja sen myötä kasvava köyhyys pakottavat kymmenet miljoonat lapset jättämään koulun pysyvästi, ja miljoonat muut jäävät oppimisessa jälkeen.

Ilman koulua ei ole myöskään kouluruokailua; lähes 350 miljoonaa lasta on jäänyt vaille päivän ainoaa lämmintä ateriaa.

Koulunkäynnin keskeytymisellä on vakavia ja kauaskantoisia vaikutuksia – ja aivan erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa ryhmissä oleville lapsille, kuten tytöille, pakolaisille, kotimaansa sisällä siirtymään joutuneille sekä maahanmuuttajataustaisille ja vammaisille lapsille. Heille koulutus merkitsee usein elämisen perusedellytysten toteutumista.

Kansainvälinen rahasto Koulutus ei voi odottaa (Education Cannot Wait) tarjoaa koulutusta kriisialueiden lapsille. Unesco, Unicef, Maailmanpankki sekä Global Partnership for Education -rahasto ovat myös tiiviisti mukana näissä ponnisteluissa.

Meidän on kyettävä varmistamaan, että koulutusmahdollisuudet ovat tasa-arvoisia ja osallistavia. Näin erityisesti tyttöjen kohdalla, joiden todennäköisyys jäädä ilman koulutusta konflikteissa ja konfliktien jälkitilanteissa on kaksinkertainen poikiin verrattuna. Tytöt myös kohtaavat muita koulutuksen esteitä poikia enemmän.

Koulujen sulkemisten seurauksena tytöt ovat alttiimpia perheväkivallalle, lapsi- ja pakkoavioliitoille sekä teiniraskauksille. Siksi on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että etenkin tytöt palaavat kouluun niiden taas avautuessa.

Turvallisen koulujen avautumisen kannalta tärkeässä asemassa ovat myös peruspalvelut kuten vesi ja sanitaatio. Meidän on myös lähestyttävä opetusmenetelmiä uusin ideoin, etäopetus mukaan lukien.

Tällä hetkellä noin puolella maailman väestöstä ei ole pääsyä internettiin. Tarvitsemme digitaalisia ratkaisuja ja entistä laajempia yhteyksiä saavuttaaksemme kaikki lapset.

Valtaosa ilman internetyhteyttä olevista ihmisistä asuu vähiten kehittyneissä maissa, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.

Kannatamme Unicefin aloitetta, jonka pyrkimyksenä on saattaa 500 miljoonaa lasta digitaalisen koulutuksen pariin ensi vuoden loppuun mennessä ja 3,5 miljardia lasta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on, että kaikissa maailman kouluissa olisi myös internetyhteys. Tämä on valtava haaste, jonka onnistuminen on kyettävä varmistamaan, jotta kukaan ei jää jälkeen.

Näinä vaikeina aikoina on tärkeää turvata koulutuksen rahoitus myös läpi koronakriisin sekä lisätä mahdollisuuksien mukaan koulutukseen suunnattuja julkisia menoja, jotta kaikille lapsille voidaan taata kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen vuoteen 2030 mennessä.

Me Pohjoismaissa olemme sitoutuneita rahoittamaan koulutusta osana kehitysyhteistyötämme.

Nykypäivänä koulutus on elämän tärkeimpiä peruskiviä riippumatta siitä, mistä päin maailmaa on lähtöisin. Investoimalla koulutukseen investoimme tasa-arvoisiin, rauhanomaisiin ja taloudellisesti kilpailukykyisiin yhteiskuntiin.

Me pohjoismaiset ministerit uskomme koulutukseen kaikille, aina ja kaikkialla.

Kohti koulua siis!

Peter Eriksson, Ruotsin kehitysyhteistyöministeri; Rasmus Prehn, Tanskan kehitysyhteistyöministeri; Ville Skinnari, Suomen kehitysyhteistyö - ja ulkomaankauppaministeri; Dag-Inge Ulstein, Norjan kehitysyhteistyöministeri; Gudlaugur Thór Thórdarson, Islannin ulkoasiain- ja kehitysyhteistyöministeri