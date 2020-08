Peltopinta-alan lisäämisen sijaan on vähennettävä eläintuotantoa

Veli Pohjonen kirjoittaa Turun Sanomissa (14.8.) maatalouden ilmastotiekartan tulevaisuudesta. Teksti näyttää olettavan, että globaali väestökehitys pakottaa raivaamaan Suomessa merkittävästi lisää peltoa ruoantuotantoon ja että turvemaiden käyttämättä jättäminen johtaa taantumukseen, kaskiviljelyn aikoihin.

Pohjonen vetää mutkat kummallisesti suoriksi antaessaan ymmärtää, että kasvavan väestön ruokkiminen vaatii vain peltopinta-alan lisäämistä.

Nälässä ja ruokajärjestelmässä on kyse todella monesta muusta asiasta kuin pelkästään maa-alasta, senhän kertoo jo nykyisen ruoantuotannon määrä hävikkeineen ja ylituotantoineen. Nälkä ja ruokaturvattomuus ei johdu peltojen puutteesta vaan köyhyydestä ja infran ja jakelun puutteista ja politiikasta.

Eläintuotanto vastaa valtaosasta ruoantuotannon maankäyttöä. Myös globaalien ongelmien ratkaisut löytyvät paikalliselta tasolta ja arkisista käytännöistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Reilu neljäsosa maapallon maapinta-alasta ja 70 prosenttia Suomen peltoalasta on joko laitumena tai rehupeltona. Pohjosen teksti jättää täysin huomiotta eläintuotannon osuuden kotimaisten peltojen raivaamisen tarpeeseen.

Lihantuotannon on vähennyttävä, ja sitä mukaa myös nykyistä peltopinta-alaa vapautuu ihmisille tuotettavan ruoan viljelyn käyttöön. Nykyisten rehupeltojen ja lannanlevityskenttien potentiaalia ei tunnuta nähtävän vain siksi, että eläintuotanto on Suomessa keinotekoisesti tuettu ja suojattu ala. Uutta peltoa on päädytty raivaamaan nimenomaan rehun tuotannon lisäämiseksi tai lannan levitysalan varmistamiseksi – ei kovin järkevää maankäyttöä siis!

Päinvastoin kuin Pohjosen teksti antaa ymmärtää, nykyinen peltoala riittää ihmisten tarpeisiin – ja ruoantuotantoa voidaan jopa kasvattaa, jos maankäyttö optimoidaan. Sama pätee globaalisti. Jäljelle jäävä peltoala voitaisiin metsittää uudelleen hiilinieluiksi ja palauttaa luonnonvaraisten eläinten elinympäristöiksi.

Nälkä ja ruokaturvattomuus ei johdu peltojen puutteesta vaan köyhyydestä ja infran ja jakelun puutteista ja politiikasta.

Suomalaisen maatalouden kestävän tulevaisuuden keinovalikoimassa ovat muun muassa vuoro- ja sekaviljely, kerros-, sisä- ja kaupunkiviljely ja maaperän kunnon parantaminen. Viljelykäytäntöjä voi tehostaa, jalostaa sopivampia lajikkeita ja tuotantoa hajauttaa.

Suomessa on valtava potentiaali ihmiskäyttöön kasvatettavan kasviproteiinin tuotannossa ja syysviljelykäytäntöjen omaksumisessa. Nämä toimet turvaavat myös omavaraisuutta ja satoja ilmastonmuutoksen ja poikkeustilojen aikana.

Ruokaa voi lisäksi kasvattaa muuallakin kuin pellolla, kun ruoantuotantoa ei ole sidottu eläintuotantoon. Kaupunki- ja kattoviljelyn lisäksi tulevaisuudessa voimme hyödyntää käytöstä poistettujen eläintilojen rakennusten hyödyntämistä kerrosviljelyssä ja esimerkiksi versojen ja sienien viljelyssä. Kasvihuoneviljely tulee lisääntymään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olemme eläneet liian pitkään ajattelematta, miten tulevaisuuden ruoantuotanto ja kaupungit tulisi järjestää, miten monimuotoisuus turvataan ja millaisten arkisten käytäntöjen varaan ihmisten elämä yhdessä muiden eläinten ja luonnon kanssa rakentuu.

Suomesta voitaisiin tehdä maatalouden menetelmien ja tutkimustiedon vientimaa. Mielestämme tällainen kestävä kasviperäisen ruoantuotannon tulevaisuuden visio tuntuu mielekkäämmältä kuin kauhukuvitelmainen aikamatka kaskiviljelyn aikoihin.

Tiina Ollila

väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Eläinoikeuspuolueen ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja

Porvoo

Taru Konst

FT, KTL

Rusko