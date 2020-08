Vastuutonta touhua koronaepäilyjen kanssa

Poliisille ilmoitetaan, että epäilty rattijuoppo on lähtenyt lentokentältä. Mitä tapahtuu? No monta poliisipartiota lähtee perään, mikä on oikein. Poliisi saavuttaa epäillyn, epäilty kieltäytyy puhaltamasta, hänet otetaan kiinni ja viedään verikokeisiin.

Epäilty koronatapaus puolestaan tulee epäillyltä alueilta, vilkuttaa vaan viranomaisille, että ei jaksa suostua tarkastuksiin ja tartuttaa ja mahdollisesti jopa tappaa vaikka kuinka monta ihmistä.

Onkohan Suomen hallitus ja viranomaiset tehtäviensä tasalla?

Sakari Salmelin