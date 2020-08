Miksi sähköpotkulaudoilla on erivapauksia, joita ei muille kulkuvälineille sallita?

Sähköpotkulaudat, skuutit, ovat tulleet kaupunkikuvaan luultavasti jäädäkseen. Skuutti on kätevä kulkuneuvo lyhyiden matkojen taittamiseen ja oletettavasti ekologisempi verrattuna yksityisautoon, joista useimmissa niissäkin on kyydissä vain yksi matkustaja.

Vailla ongelmia ei skuuttien tulo ole ollut ja erityisesti Helsingissä kaupunki on käynyt jatkuvaa vuoropuhelua skuutteja vuokraavien yhtiöiden kanssa. Keskustelut ovat liittyneet erityisesti pysäköintiin ja turvallisuuteen.

Vaikka koronatilanne on vähentänyt skuuttien käyttöä, on HUS:issa ollut tänäkin vuonna yli 30 henkilöä hoidossa skuuteilla tapahtuneiden onnettomuuksien seurauksena. Valitettavan usein on ollut kyse päähän kohdistuneista vammoista.

Turussa keskustelu skuutteihin liityen on ollut vaimeaa ja vaikuttaa siltä, että ne jo lähtökohtaisesti vain ilmestyivät kaupunkiin ilman, että niille luotiin tarkempia sääntöjä tai että sääntöjä noudatettaisiin. Tällaiset keskustelut viimeistään nyt olisivat tarpeellisia.

Harvoja skuutteihin liittyviä uutisointeja oli Turun Sanomien 20.7. kirjoitus, jossa pohdittiin, voisiko skuuteille vapauttaa parkkitilaa autoilta. Kirjoituksessa sivuttiin esiintyneitä ongelmia ja vuokrausyhtiön edustaja painotti oikeaoppisen pysäköinnin tärkeyttä. Kirjoituksessa ei kuitenkaan käynyt selväksi, mitä oikeaoppinen pysäköinti oikeasti tarkoittaa eikä Turun kaupunkikaan ole juuri tähän ottanut kantaa.

Useat skuutit ovat pysäköitynä jalkakäytäville ja pyöräteille. Nämä ovat esteitä muille näiden väylien käyttäjille ja erityinen riskitekijä näkövammaisille.

Miksi kävelijä joutuu väistelemään kävelytielle pysäköityjä ajoneuvoja, joilla ei saa edes ajaa siellä? Myös pyöräteille pysäköitynä skuutit ovat esteitä. Pyörätien vaihtoehtona voisi olla sen sivusta, mutta en usko, että viheralueiden hoitajat ovat mielissään, jos joutuvat siirtämään skuutteja leikkureittensa tieltä.

Turussa skuutit ovat käytössä myös talvella. Mikä on silloin oikeaoppinen pysäköinti, aurauskaluston tiellä vai tien sivustassa, jossa se jää auratun lumen alle?

Onko kaupunki oikeutettu perimään vuokrausyhtiöiltä korvauksia, jos sähköpotkulaudat viivästyttävät tai muuten haittaavat kaupungin harjoittamia tehtäviä? En myöskään usko, että pysäköintitilan vapauttaminen autoilta poistaisi nykyisen kaltaista kevyen liikenteen väylille pysäköintiä.

20.7. uutisessa vuokrausyhtiö Tierin Katja Ojala vakuuttaa, että Tier ei käytä kaupunkia varastona, vaan siirtää useamman päivän ilman ajoa olevat skuutit.

Varastointi useammaksi päiväksi on siis kaupungissa, esimerkiksi pyöräteillä, sallittua? Mitä muuta tavaraa se koskee? Voiko polkupyörän jättää pyörätielle? Jos siinä ei ole seisontatukea, voiko sen jättää kumolleen niin kuin skuutit usein ovat? Jos pyörätiellä on sallittua ajaa mopolla, voiko sen myös pysäköidä sinne?

Jos skuuttien pysäköinti-/varastointioikeutus johtuu sen pienemmästä koosta, määrittävätkö kaupungin järjestysssäännöt, minkä kokoisia tavaroita pyöräteillä ja jalkakäytävillä on lupa lyhytaikaisesti säilyttää?

Pidempään käytössä olleilla kaupunkipyörillä ei vastaavia pysäköintiongelmia ole. Niille on selkeät asemat, joista vuokraaja pyörän ottaa ja johon palauttaa. Pyörät pysyvät kootusti tietyillä niille tarkoitetuilla paikoilla.

Myös tavallisten polkupyörien osalta loistava esimerkki on kaupunginkirjaston vieressä oleva pyöräparkki. Keskustassa asioivat jättävät pyöränsä kirjaston viereen ja jatkavat tästä jalan. Pyörät ovat hyvässä järjestyksessä eivätkä haittaa muita kulkijoita.

Ymmärrän, että sähköpotkulaudoille vastaava järjestely on teknisesti haastavampaa, mutta yleisen viihtyvyyden ja siisteyden vuoksi se olisi toivottavaa.

Katja Ojalan lausunnon perusteella skuuttien vuokrausyhtiöillä on mahdollisuus määrittää sallitut pysäköintialueet. Voiko ne rajata selvästi pienemmiksi ja voiko käyttäjän edellyttää vievän skuutin lähimpään pysäköintiasemaan, sähkön loppuessa vaikka lihasvoimaisesti?

Tieliikennelaissa sähköpotkulauta rinnastetaan polkupyörään ja sitä koskevat samat säännöt. Skuuteilla saa ajaa samoilla väylillä kuin polkupyörillä ja myös jalkakäytävillä, mikäli kuljettaja on alle 12-vuotias. Valitettavasti nuo jalkakäytävillä ajelijat, ainakin Turussa, ovat pääsääntöisesti vanhempia.

Sääntöä ei ole tehty skuuttien kiusaksi, vaan parantamaan jalankulkijoiden turvallisuutta. En ole kuullut, että poliisi olisi koskaan asiaan puuttunut.

Myös usein nähty toisen henkilön kuljettaminen on kiellettyä tietyin ikärajapoikkeuksin. 25 km/h kulkeva sähköpotkulauta kahden aikuisen massalla on pelottava yhdistelmä erityisesti vilkkailla Aurajoen rantakaduilla.

Sähköpotkulauta on myös kätevä ja edullinen korvike taksille yökyytinä. En kuitenkaan muista nähneeni ravintoloiden narikoissa merkittäviä määriä kypäröitä, joiden käyttö on lainsäädännön mukaan myös skuuteilla suositeltavaa vuorokaudenajasta riippumatta. Ohjeistavatko vuokrausyhtiöt kypärän käyttöön vai jopa kieltävät skuutin kaytön ilman kypärää?

Tarkoitukseni ei ole hyökätä itse skuutteja vastaan ja toivon, että niille on jatkossakin kaupungissamme paikkansa, mutta tämän hetken tilanne ei ole asukasviihtyvyyden ja turvallisuuden osalta tyydyttävä. Skuuteille on syntynyt erikoisvapauksia, joita ei muille kulkuneuvoille sallita tai hyväksytä.

Nimeni on Vespa, ei skuutti