Föli toteuttaa hankinnoissaan kuntien välistä sopimusta sekä ympäristövaatimuksia

Turun Sanomat on kirjoittanut julkisista hankinnoista useasti kesän aikana. Keskustelu on tervetullutta vielä aiempaa enemmän nyt, kun korona aiheuttaa lisää haasteita kaupungin talouteen ja kykyyn järjestää niin lakisääteisiä kuin muitakin palveluja.

Vuonna 2019 Turku teki hankintoja noin 737 miljoonalla eurolla; arvio vuoden 2020 hankinnoista on 750 miljoonaa euroa. Hankinnat ja niissä onnistuminen on olennaista, jotta Turku voi olla asukkailleen hyvä kaupunki, joka se lupaa ja pyrkii olemaan.

Kuten TS:n jutussa 2.8. todetaan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Föli) on päättänyt 27.5. käynnistää historiansa suurimman kilpailutuksen. "Suuri" tarkoittaa tässä suurinta määrää liikennettä, jota on tähän mennessä yksittäisessä kilpailussa pyydetty, 42 autoa (Föli-liikenteessä on autoja yhteensä noin 260). Jutussa tuotiin esille myös kriittisiä kantoja sekä kilpailun sisältöön että kokoon liittyen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turun Sanomissa kilpailua on yleisönosastokirjoituksessaan kritisoinut myös Marja Laakso (TS 6.8.).

Kyseessä olevassa kilpailussa lisäpisteiden antaminen EU-direktiivin 2019/1611 mukaisista niin kutsutuista puhtaista ajoneuvoista on tietoinen valinta ja perustuu direktiivin lisäksi Turun kaupungin hiilineutraalisuusohjelmaan.

Kilpailussa on mahdollista tarjota käyttövoimaltaan myös muunlaista kalustoa. Kuitenkin jo ensi vuonna tapahtuvissa kilpailuissa direktiivin mukaista puhdasta kalustoa on pakko pyytää ja tarjota. Kilpailun pisteytys siis ennakoi sitä, mikä jatkossa ei ole vapaaehtoista.

Kuten jutussa on lisäksi todettu, kilpailussa on mahdollista tarjota tarjousyhteenliittymänä eikä kilpailulla pyritä suosimaan sen enempää pienempiä kuin suurempia yrityksiä.

Nyt käynnissä oleva – tai vastaavan kokoinen muu – kilpailu on Föli-kuntien tekemän niin kutsutun yhteistoimintasopimuksen mukainen: sopimuksessa määrätään, että Föli toteuttaa niin pieniä kuin suuria kilpailuja.

Fölin tehtävänä onkin tilata liikenne asetettujen tavoitteiden, lain ja tarpeen mukaan. Julkisessa päätöksenteossa yritysten toimintaedellytyksiä voidaan tukea sallituin muin tavoin, mutta julkisia hankintoja tehtäessä yksittäisten yritysten suosiminen olisi kilpailulainsäädännön vastaista. Julkisissa hankinnoissa tulee huomioida kuntalaisten etu laajemmin.

Fölin virkamiehet siis esittelevät ja lautakunta päättää liikenteen hankinnasta, jonka tulee olla lain ja kuntien tekemän sopimuksen mukaista. Yksityiskohdat ovat sen sijaan laajalti virkamiesten valmisteltavia ja lautakunnan päätettävissä.

Virkamiehet valmistelijoina ja lautakunta päätöksentekijänä vastaavat siitä, että hankinnat onnistuvat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Anu Perho

puheenjohtaja, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

(kok)