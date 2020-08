Kumpi New York vilisee uutisissa?

Njuu jook, njuu jook, lauloi Frank Sinatra, tarkoittaen New Yorkin kaupunkia.

Nyt kun kuulemme televisio- ja radiouutisissa covid-19-viruksesta, miten paljon se on levinnyt eri puolilla maailmaa, niin ilmoitetaan lukuja jo yksistään New Yorkissa. Minä en tiedä, tarkoitetaanko osavaltiota vai kaupunkia – olenko tyhmä?

New York -osavaltio on yksi maan 13 perustajaosavaltiosta. Se on pinta-alaltaan 27:nneksi suurin osavaltio ja asukasluvultaan neljänneksi suurin. Pääkaupunki on Albany ja suurin kaupunki City of New York. Asukkaita on noin 19 746000 ja asukastiheys on 161,3 as/km². Kuvernööri on Andrew Cuomo.

City of New York (New York) -kaupungissa asukkaita oli vuonna 2017 arviolta 8 622 698 ihmistä. Pormestari on Bill de Blasio.

Reijo Roivas