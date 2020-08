Keskusta kipuilee alhaisella kannatuksellaan kokoomuksen pihdeissä

Sanna Marinin (sd) hallituskumppanit kipuilevat surkeiden kannatuslukujensa kanssa. Yhä kuumentuvaa puheenjohtajataistoa käyvä keskusta on ajautunut oppositiopuolue kokoomuksen pihteihin ja vihreät uhkailee jättää hallituksen, jos ilmastoasioissa ei päästä etenemään.

Tämän kaiken lisäksi terveydelle vaarallinen koronavirustauti jyllää yhä niin Suomessa kuin muuallakin. Siitä huolimatta meidän poliittisessa elämässä käydään taitelua vallasta ikään kuin kansalaisia pelottavaa koronavirusta ei olisikaan.

Maamme hallituksen syystaival ei siis ole helppo.

Hallituksen syksyn budjettiriiheen on julkisuudessa kasattu melkoiset työllisyys- ja talouspoliittiset paineet, vaikka koronakin on vielä nujertamatta.

Elo- ja syyskuun aikana on puoluekokouksia sosialidemokraateilla, kokoomuksella, vihreillä ja keskustalla, johon nyt suurin julkinen mielenkiinto kohdistuu.

Tähän mennessä kaikkiaan kolme keskustalaista on ilmoittanut haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin. Hän on johtanut puoluetta runsaan vuoden. Sinä aikana keskustan kannatus on juuttunut pohjamutiin.

Myös tästä syystä puoluejohtaja halutaan vaihtaa. Mikäli johtajavaihdos Oulun puoluekokouksessa syyskuussa tapahtuisi, niin muuttuisiko keskustan hallituspolitiikka nykyistä omaehtoisemmaksi?

Se ei ole jäänyt huomaamatta, että kokoomus on pyrkinyt korona-aikana vaikuttamaan keskustan hallituspolitiikkaan. Sen tarkoituskin on huomattu. Kokoomus yrittää työllisyyspuheillaan keskustan kautta sysätä koronasta koituvan laskun tavallisten palkansaajien ja muiden pienituloisten maksettavaksi. Näin hyväosaiset säästyisivät ikävältä laskulta.

Pentti Välimaa

Pori