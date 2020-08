Keskikatu on avattava liikenteelle

Keskikatu on Kuuvuoren sisäistä liikennettä palveleva kokoojakatu, joka on nyt katkaistu tylysti betoniaidalla. Tämä haittaa asukkaita sekä asiointia alueella ja liikenne on monella tapaa sekaisin.

Autot joutuvat kääntymään risteyksissä, jalkakäytävällä sekä pihoilla ja liikenne siirtyy Suntiontielle, joka on kapea hidaskatu ja kiertotienä huono. Liikenne ei vähene vaan siirtyy muualle ja ruuhkautuu entisestään.

Yleisen kadun tulee palvella kiinteistöjä tasapuolisesti eivätkä ratkaisut saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa. Siksi Keskikatu on avattava kaavan mukaiseen käyttöön.

Keskikatu on rakennettu hidaskaduksi, mikä on hyvin hillinnyt liikennettä.

Ei muureja!