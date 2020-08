Ohjataan luottamushenkilöpalkkiot sosiaali- ja terveydenhuollon koronataistelijoille

Suomea on ravistellut keväästä lähtien maailmanlaajuinen korona-pandemia. Eikä loppua näy. On täysin mahdollista, että joudumme kärsimään tämän viruksen aiheuttamista terveydellisistä ja taloudellisista ongelmista pitkälle ensi vuoteen.

Maamme hallitus on pyrkinyt tukemaan yrityselämää. On kuitenkin selvää, ettei näillä tukitoimilla pystytä ratkaisemaan yrityksien vaikeuksia. Mutta uskon, että valtion avustukset ovat kuitenkin toimineet kannustimina ja piristyksenä erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Mutta entä sitten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset? Miten heidän arvokasta ja koronan todella paljon vaikeuttamaa työpanostaan on sitten huomioitu? Konkreettisesti ei mitenkään.

Raha ei ratkaise kaikkia asioita, mutta uskon, että tämän ammattiryhmän edustajia, jotka tosiaankaan eivät ole palkkatilastojen kärkitiloilla, pienikin korvaus auttaa sekä on ennen kaikkea tunnustus ja kiitos tehdystä työstä vaikeassa tilanteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eräissä maissa tämä on jo huomattu ja esimerkiksi sairaanhoitajille on maksettu ns. koronatonni. Suomessakin kertakorvausta on esitetty, mutta nyt tämä kiitoksen osoitus näyttää unohtuneen (TS 26.7.).

Nyt jos koskaan olisi kuntapoliitikoilla mahdollisuus osoittaa, että teot vastaavat puhetta. Ehdotankin, että Turun kaupunginvaltuusto päättää, että ensi vuonna luottamushenkilöpalkkiot ohjataan virkamiesten päätöksin niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat olleet etulinjassa huolehtimassa kaupunkilaisten hyvinvoinnista koronan aikana.

Nyt jos koskaan olisi kuntapoliitikoilla mahdollisuus osoittaa, että teot vastaavat puhetta.

Muistelen luottamushenkilöpalkkioiden olleen muutama vuosi sitten lähes miljoona euroa vuodessa, joten koronatonneja riittäisi tuhannelle henkilölle tai viisisatasia kahdelle tuhannelle työntekijälle.

Esitykseni ei tarkoita, ettenkö arvostaisi luottamushenkilöiden työtä. Päinvastoin tarjoan kuntapoliitikoille konkreettisen tavan osoittaa kaupunkilaisille, miten poliitikko haluaa kantaa oman vastuunsa tässä kriisitilanteessa ilman, että sillä on varsinaista vaikutusta kunnan talouteen.

Yksittäiselle luottamushenkilöllehän tämä merkitsee nykyisen, neljän vuoden valtuustokauden osalta vain 12,5 prosentin luottamustulon menetystä, ja saman verran ensi kevään kuntavaalien jälkeen valituille uusille luottamushenkilöille seuraavasta valtuustokaudesta. Ei siis kovin suuri kokonaistulon menetys, mutta uskoakseni suuri apu ja arvostuksen osoitus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Tuomas Mikkola

filosofian maisteri

Turku