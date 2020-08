Halutaanko Suomessa ostaa vain halpa ajokortti eikä kykyä toimia turvallisesti liikenteessä?

Nuoret kuljettajat ovat yksi pahimmista liikenneturvallisuuden ongelmaryhmistä. Joka viides liikenteessä kuollut on nuori.

Kyse on osin kypsyydestä, osin ajotottumuksista. Nuorten kuljettajien ajamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien analyyseistä käy ilmi, että miesten osuus on selkeästi suurin ja että lähes kaikille onnettomuuksille on yhteistä ylinopeus, alkoholi tai huumausaineet ja/tai puutteet turvavyön käytössä.

On viitteitä siitä, että nuorten kuljettajien riskit ovat kasvaneet viime vuosina huolimatta uudistuksesta, joka on antanut mahdollisuuden harjoitella ajamista 16 vuoden iästä alkaen.

Ajokorttilain muutoksen seurauksena pakolliset teoria- ja ajo-opetusmäärät vähenivät selvästi ja kuljettajakoulutusjärjestelmä siirtyi voimakkaasti tutkintopainotteiseen suuntaan. Kuljettajaopetuksen pakollisten osien kustannustaso pieneni selkeästi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Norjassa nuorten liikenneopetus on monivuotista ja laaja-alaista. Sen aikana nuori kypsyy ja hänellä on aikaa sisäistää opitut asiat. Pitkäkestoinen koulutus antaa mahdollisuudet myös asenteiden muuttumiselle.

Norjassa on löydetty keinot tuoda liikennekasvatus osaksi 2. asteen koulutusta. Norjassa vanhempien merkitys liikennekasvatustyössä on otettu myös hyvin huomioon.

Norjassa on tehty järjestelmällistä liikenneturvallisuustyötä jo pitkään liikenneonnettomuuksien nollavisioon perustuen ja tavoitteet liikennekuolemien vähentämiseksi on saavutettu. Liikenneturvallisuustilanteen vuotuiseen vertailuun käytetään yleisesti tieliikenteessä kuollutta 100 000 asukasta kohden, jolloin Norjan luku on 1,9 ja Suomen 4,2.

Jokainen liikennekuolema on turha ja aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävät kustannukset yhteiskunnalle.

Suomessa on tehty vuosia laadukasta tutkimus- ja kehitystyötä liikenneopetuksen kehittämisessä, jota Norjassa käytetään nyt nuorten kuljettajaopetuksessa. Suomessa tämä kehitystyö on unohdettu ajokorttiuudistusta tehtäessä ja kustannusten pienentämisestä tehtiin itsetarkoitus.

Norjassa ajokortin suorittaminen maksaa noin 2 700 euroa. Se on kalliimpaa kuin Suomessa mutta hinta on pieni, jos sillä säästetään liikenteessä nuorten kuljettajien henkiä.

Jokainen liikennekuolema on turha ja aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävät kustannukset yhteiskunnalle.

Suomi on vielä kaukana liikenneturvallisuustavoitteistaan, joten olisiko nyt aika merkittäville panostuksille nuorten liikenneturvallisuuteen?

Tutkimuksissa on myös todettu, että nuorten kuljettajien keskuudessa eri ryhmät ottavat erilaisia riskejä. Onkin erityisen tärkeää jatkossa kohdentaa liikenneturvallisuustyötä riskialttiisiin nuoriin miehiin.

Muutetaan nykyinen nuorten liikenneopetus- ja kuljettajakoulutusjärjestelmämme Norjan mallin mukaiseksi turvallisuushakuisempia kuljettajia tuottavaksi järjestelmäksi, jonka tuloksista on jo todellista näyttöä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jaakko Klang

liikenneturvallisuusinsinööri

liikenneonnettomuustutkija