Positiivista tulevaisuusajattelua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Koronaviruksen toisen aallon tuleminen mietityttää ja pelottaa. Miten yhteiskunta selviää sosiaalisesti ja taloudellisesti, jos sama tilanne kuin keväällä toistuu uudestaan?

Meillä on tällä hetkellä erilaista tietoa käytettävissä kuin esimerkiksi alkuvuonna. Tulevaisuutta on tällöin helpompi luoda, kun tiedämme, kuinka meidän tulisi toimia.

Koronan toinen aalto tulisi kuormittamaan merkittävästi ihmisten psyykkistä jaksamista ja yhteiskunnan toimivuutta, kun se horjui jo keväälläkin kaikilla eri saroilla.

Olemmeko valmiita luomaan sellaista yhteiskuntaa, jossa välitämme ja pidämme huolta toisistamme sekä koemme ihmisten olevan merkityksellisiä? Toinen mahdollisuus on olla välittämättä yhtään mitään.

Tulevaisuus saatetaan tässä hetkessä nähdä hyvinkin masentavana ja ehkä se jopa koetaan niin, että taistelu koronaa vastaan on jo menetetty.

Tässä hetkessä pitäisi kuitenkin ajatella toisin ja nähdä eri vaihtoehtoja sille, miten tästä mahdollisesta kriisistä selvitään toisen kerran uudestaan.

Kevään aikana kerätty tieto koronan leviämisestä tulisi ottaa käyttöön niin, että me voisimme helpommin syksyllä toimia oikein ja torjua pirulaisen alakynteen.

Nyt varsinkin olisi jo hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten yksittäinen kunta voi toimia ilman, että rajoitustoimet viedään äärimmilleen. Miten resursseja jaetaan esimerkiksi lastensuojeluun, vanhustenhoitoon, mielenterveyspalveluihin, lasten päivähoitoon, perusopetukseen ja miten erilaiset yrittäjät otetaan rehdisti huomioon.

Toivon todella, että päättäjät kuuntelisivat nyt varsinkin oikeita toimijoita ruohonjuuritasolta asti, jolloin se paras ääni saadaan kuuluviin.

Hyvinvointiyhteiskunnan tulee toimia niin, että kaikki ovat mukana. Myös meillä itsellämme on syksyllä vastuu toimia oikein.

Positiivista on se, että meillä on täällä Suomessa tietoa ja taitoa rakentaa syksyn varalle toimivat mallit, jotka pitävät meidät kiinni siinä. Itse ainakin haluan näin ajatella ja uskon, että kun me jaksamme pitää kiinni omista läheisistä ihmisistämme, niin olemme jo menossa kohti parempaa tulevaisuutta.

Jere Lundström

Salo