Miksi peuraongelmaa ei saada ratkaistua?

Peuroja tapetaan Suomessa autoilla. Tuhansittain. Mikä onkaan kolarien hinta meille maanteillä kulkeville? Puhumattakaan niiden aiheuttamista traumoista varsinkin lapsille.

Peuroista on nyt kirjoitettu enemmän. Jo oli aikakin. Vakavien onnettomuuksien lisäksi tulevat todelliset muutkin harmit.

Me suomalaiset nautimme luonnosta ja haluamme päästä siitä nauttimaan silloin, kun se vain on mahdollista. Jos luontoon asti on selvitty ilman kolareita, niin puutarhassa odottaa lohduton näky.

Monet meistä nautimme puutarhassa rapsuttelemisesta. Siellä on se ihana ruoka, joka on hyvin terveellistä ja tuoretta. Kaikilla ei ole kykyä eikä varaa rakentaa aitavarustuksia eikä pidä olla siihen minkään valtakunnan syytäkään.

Sitten ovat ne paikalliset yrittäjät, jotka tuottavat lähiruokaa paikkakunnalla. Kaikkea tätä meidän tulisi kaikin tavoin edistää.

Lisätyötä ja kustannuksia tulee monille liikaa. Vainoharhaiseksi tulee peurojen yökyttäämisistä. Elämän tulisi olla mukavaa siltä osin kuin mahdollista.

Merkillisiä nynnyjä ihmisistä tehdään tällä menolla. Kolmen minuutin päätökseen menee kolme vuotta eikä sittenkään tule valmista. Isot ihmiset istuvat virkapaikoillaan titteleineen imemässä peukaloitaan. Ei voi sanoa mitään, ei voi näinkään yksinkertaista asiaa hoitaa.

Vene vuotaa ja sen sijaan että etsitään reikä ja tukitaan se herrat kinastelee, minkä värisellä kupilla parhaiten saa vettä lusikoitua.

Edessä on hirvikärpästen aika, joka tekee ulkoilun kiusalliseksi lisääntyvästä punkkikannasta puhumattakaan. Liikunnan tärkeyden pitäisi saada paljon enemmän näkyvyyttä.

Peurojen talviruokinnan lopettamisesta on kirjoitettu. Hyvä niin. Jos muu ei auta, ehkä tapporaha toimisi.

Todella kiinnostaa, miksi ei omista pihanurkista ole lupa hävittää elukoita, jotka hetkessä tuhoavat kesän työn ja vaivan. Sellaisen pitäisi olla palkittavaa eikä kiellettyä tässä tilanteessa.

Eivät nämä mihinkään lopu.

Luulen että muutama muukin on kanssani samaa mieltä. Jään kuuntelemaan.

Veikko Harala