Saaristolle ei liikene syrjäseutulisiä

Turun Sanomien Mielipiteet-palstalla lehden lukija ehdotti 30.7. kirjoituksessaan Saariston Rengastien pyöräväylien kehittämistä EU-rahalla.

Saaristomatkailun kehittäminen, pyöräilyolosuhteiden parantaminen ja Saaristomeren saattaminen hyvään tilaan ovat tarpeen kuten kuluva kesä on osoittanut. Saariston osalta puhuttiin heinäkuussa välillä jopa turistiryntäyksestä, mikä vaikean koronakevään jälkeen on tuonut kaivattua piristystä.

Suomi sai heinäkuun toiseksi viimeisellä viikolla päättyneissä EU:n monivuotista rahoituskehystä ja elpymispakettia koskevissa päämiesneuvotteluissa maan harvaanasutuille alueille pohjoiseen ja itäiseen Suomeen 100 miljoonan euron lisärahoituksen.

Kuten lukija kirjoittaa, myös saaristomme on harvaanasuttu ja kehittämistä kaipaava alue. Kirjoittajan ajatus tämän syrjäseutulisän hyödyntämisestä saaristossa on erittäin paikallaan, muttei valitettavasti mahdollinen. EU:n Itä- ja Pohjois-Suomelle jyvitettyä rahoitusta ei voida hyödyntää Turun saaristossa.

Neuvottelutulos ei ole optimaalinen, sillä korona on pahiten iskenyt juuri eteläisen Suomen maakuntiin, jotka toimivat koko maan kasvun vetureina.

Lisärahoitus kasvattaa Pohjois- ja Itä-Suomen nykyistä etumatkaa EU:n aluekehitystuissa eteläiseen ja läntiseen Suomeen verrattuna.

Suomi neuvotteli aikoinaan liittymissopimuksessaan itään ja pohjoiseen jyvitettävän pohjasumman, joka on noin 30 euroa asukasta kohden vuodessa.

Kehityseroja kuitenkin löytyy niin alueiden sisältä kuin väliltä riippumatta vanhentuneesta jaosta maantieteelliseen sijaintiin maan sisällä. Nykyisellään Varsinais-Suomen saanto on noin 7 euroa per asukas. Esimerkiksi asukasluvultaan vastaavan kokoisessa yliopistomaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla tuki on lähes kymmenkertainen.

Hallituksella on kuitenkin mahdollisuus syksyllä jakaa aluekehitysrahoituksen kokonaispottia oikeudenmukaisemmin, sillä on sen päätettävissä, miten tuen jyvittämättömän osa jaetaan.

Tuen jaon modernisointi olisi linjassa hallitusohjelman kanssa, jonka mukaan alueita kehitetään tasapuolisesti.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja