Taisto Levo: Elämän mausteita, joita et enää löydä

Teimme 1980-luvun alussa vaimoni Leenan kanssa polkupyöräretken Pohjois-Karjalan maisemiin. Siitä tulikin reissu, jota muut myöhemmin tehdyt matkat eivät pysty päihittämään. Kuljemme nykyisin sellaiseen suuntaan, että silloista rikasta pyöräretkeä on täysin mahdoton Suomessa enää tehdä.

Vanhoihin pyöriimme vaimoni teki pyörälaukut, joihin tarvittavat varusteet. Eikä sitten muuta kuin Loimaan rautatieasemalle, pyörät junaan ja matkaan kohti Jyväskylää. Jyväskylästä alkoi suunniteltu reitti, joka olisi noin 1000 kilometriä pitkä, pieniä maaseututeitä mieluimmin polkien. Päivittäinen ajomatkamme oli noin 120–150 kilometriä. Aloittaen ne jo kello 5–7 aikaan, jolloin oli viileä ajella ja rauha ihailla Suomen kaunista kesää.

Meijereitä oli taajaan ja kohdalle osuessamme saimme aina pari litraa kirnupiimää jos voitakin kiitoksella. Eipä ole sitäkään rikkautta enää, eikä tule.

Parkumäki oli ikimuistoinen paikka ennen Savonlinnaa. Se oli mieletön mäki, ensin ylös noin kaksi kilometriä pyöriä työntäen, suurten paarmalaumojen herkkuna. Ja sitten alamäki jarrut tulikuumina, mutta jäihän paarmat. Uimaan hypättiin aina kun vaan järvi tai lampi sattui tien varteen.

Mahdotonta on kuvata sitä, miten rikas Suomi silloin monessakin asiassa oli. Melkein joka pitäjässä oli myös omat limsa- ja pilsneritehtaansa, joiden eri makuelämysten katoaminen on korvaamaton menetys. Nyt maailma on yhdenmukaistettu Coca-Cola tai Pepsi-juomilla, jolloin vaihtoehtoisuus parempiin on kadonnut.

Pitkät matkat ajeltiin teitä, joiden varsia reunustivat pitkänaavaiset kuuset ja korpien laumat, eivätkä pienillä sorateillä juurikaan autot haitanneet. Nyt pyöräilijä saa ajaa automassojen seassa ja melussa henkensä kaupalla.

Kiteellä pystytimme telttamme pienen lammen rannalle, jossa oli sauna ja laituri. Saunan olivat vuokranneet suomipojat, oikein karvarintaurokset, jotka iltasella päättivät kilpailla siitä, kuka pisimpään pysyy pinnan alla.

Pahinta oli se, että nämä tosimiehet olivat vahvistaneet kuntoaan pitkin päivää, ehkä Kiteen kirkastetulla. Hyväkuntoisemmat urhot pääsivät jotakuinkin laiturin päähän käsipuita pitkin, osa taas pudottautui kontaten veteen. Pintaan sentään kaikki nousivat, joskaan auttamatta eivät laiturille päässeet.

Joroisille pystytimme telttamme aavistamatta, että se oli tanssipaikka ja telttamme oli täysin väärässä paikassa. Ei ollut hetken rauhaa. Päihtyneet olivat pitkin yötä telttamme naruissa kiinni kuin räkätit verkossa.

Elämän mausteita nämäkin, vahinko vaan, että useimmat tämäntapaiset rikkaudet on aika vienyt tulevilta sukupolvilta. Paljon on kokemuksia joita ei kirjoittamalla voi kuvata, ne ovat ainoastaan muistiin tallennettuja elämyksiä.