Itsekkyys kukkii pandemian keskellä

Ihmisten koronatietoisuus on heikennyt. Ollaan vissiin kyllästytty pandemiatilanteen seuraamiseen. Se on huono, koska pandemia riehuu nyt pahemmin kuin koskaan maailmalla.

Pari sukulaistani on ehdoin tahdoin lähtenyt ulkomaille, kun auringon perään piti päästä. On ollut niin mukavaa siellä, kuvat somessa kertovat. Koko perhe on nauttinut, pienet lapset ovat mukana.

Kotiin tultua onkin sitten kiva osallistua suvun pieneen juhlaan. Ei millekään karanteenille ollut tarvetta. Juhlassa eivät edes tajunneet, miksi osa suvusta jätti paikalle tulematta.

Itsekkyys on pandemian ruoka.

Muilla ei ole mitään väliä