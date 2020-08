Vanhustenhoito sydäntä riipaisevaa Naantalissa

Heti alkuun pitää ihmetellä, miten huonosti kaupungin päättäjät ovat osanneet tai halunneet visioida väestön ikääntymiseen liittyviä tarpeita. Jo vuosia on pystytty melko tarkkaan arvioimaan väestön vanhenemista ja itsestään selvää on, että se on lisännyt ja lisää edelleen hoivapalveluiden tarvetta ja myös eritoten 24/7 hoivaa tarvitsevien määrää.

Tällä hetkellä jonot ovat kohtuuttoman pitkiä.

Kaupunki ei pysty sijoittamaan kaikkia, joilla tarvetta on, edes kohtuullisessa ajassa. Naantalin ongelma on myös, että tarjolla ei ole yksityisiä laitospaikkoja kuten esimerkiksi Turussa on. Kaupungilla ei myöskään ole käytössään palveluseteleitä eikä se anna maksusitoumuksia muilla paikkakunnilla oleviin laitoksiin.

On erittäin riipaisevaa seurata läheltä, miten paljon lähes 75 vuotta yhteistä taivalta tarponeet puolisot kärsivät, kun toinen joutui tapaturman takia vuodeosastolle ja lähes 99-vuotias veteraani asustelee kotihoidon ja omaishoidon turvin kotitalossa kaivaten ja ikävöiden.

Pientä lohtua tuo se, että vuodeosastolle tällä hetkellä pääsee. Sinne vanhus sinnikkäästi päivittäin omaisten avustuksella haluaa, mutta käynti on niin henkisesti kuin ruumiillisesti erittäin rasittavaa.

Tavatessaan he itkusilmin toivovat voivansa jatkaa lopputaivalta yhdessä. Miten tämä onnistuu sen aika näyttää, mutta ei kovin toiverikkaalta näytä.

Toisaalta ison ongelman tuo myös se, että hoivakodissa tapaamiset eivät ole sallittuja, vaikka vuodeosastolla on?

Kotihoidolle kiitos jaksamisesta.

Parempia aikoja ja nopeita päätöksiä odottaen.

Pettynyt kaupunkilainen