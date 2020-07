Pankkirosvojen opissa

Tuli käytyä pankissa. Reissu oli tavanomaisesta poikkeava.

Lähtötilanne oli hieno. Elokuvista muistelin pankkirosvojen menetelmiä. Naamio alakasvojen suojaksi ja hanskat käteen, ettei sormenjälkiä jää. Otin ne käyttöön.

Odotussalissa oli muutamia asiakkaita odottamassa vuoroa. Pankkivirkailija istui kopissaan lasiseinän takana. Piti pitää säädetty kahden metrin suojaetäisyys.

Koska olen ollut pankin asiakkaana parikymmentä vuotta, seurasi kuulustelu siinä pankkivirkailijan edessä. Haluttiin päivittää tiedot, jotka eivät olleet miksikään muuttuneet. Pitkä lista kysymyksiä, kaikkiin piti vastata. Mikä on osoite, paljonko on tuloja, onko muissa pankeissa tilejä, mitä muuta varallisuutta on.

Etäisyys lasikoppiin siis se kaksi metriä ja selän takana muutama vuoroaan odottava asiakas. Ei asioita kuiskaamalla voinut hoitaa.

Kertoivat, että kaikki tämä liittyy EU:n direktiiveihin. Halutaan saada rahanpesijät ja muut kelmit kiinni.

Oli siis syytä epäillä, että pientä eläkettä saava olisi potentiaalinen rikollinen. No, jos minulla olisi parikymmentä miljoonaa ylimääräistä käteisenä salkussa, niin tuskinpa siitä tutkimuksia tehtäisiin, luulen (ovat pelivoittoja, sanoisin).

Voisivat kahvit tarjota ja toivottaa (rahat) tervetulleeksi.

Kertoivat vielä, että isomman summan nosto omalta tililtä aiheuttaa samanlaista kuulustelua.

Ei helskutti. Kai itsemääräämisoikeutta nauttiva henkilö voi omia rahojaan käyttää minne itse lystää. Vaikka hauskuuteen tai muuhun haaskuuseen. Ei se voi muille kuulua.

Toinen asia on, että tuttava kertoi toimivansa vaimonsa sihteerinä. Hoitaa vaimon tililtä vaimon laskut sen mukaan kuin vaimo sanoo. Varmistukset tulevat vaimon puhelimeen.

Mutta niinhän ei saa tehdä. Ei vaikka on kummallakin toisen tiliin käyttöoikeus. Vaimon pitäisi siis kiirehtää pankin täyteen odotussaliin odottamaan pari tuntia, että saisi pienen laskun maksettavaksi.

Tuskin tuollainen kovin asiakasystävällistä on.

Lauri Oilinki

EU:n alamainen