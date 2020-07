Kuka kertoisi minulle

Itseltäni ainakin on jäänyt täysin huomaamatta, mitä suurta ja liikennevirrat triplaamaan vaativaa on kehittymässä Naantali–Rymättylä-suunnassa. Siltä ainakin vaikuttaa, kun Artukaisista ajaa "Turku–Naantali-pikatietä" kohti Naantalia. Sen vetokyky on ilmeisesti nähty riittämättömänä ja kaistoja pitää nyt olla jatkossa neljä.

Tuskinpa telakkakaan on tähän vastaus. Eipä ole tietääkseni viime vuosikymmeninä paljolti podettu "ahtautta" taikka "hidasteita" ko. tiellä. Saati raportoitu onnettomuuksia. Ymmärtääkseni hyvin se on toistaiseksi toiminut.

Mikä nyt on muuttunut taikka muuttumassa, miksi massiiviset louhinnat ja tietyöt? Kenenköhän pöhötaudin oireiluja tämä on? Luulisi tierahoille olevan akuutimpiakin kohteita lähiseuduilla. Onhan hyvä kun on työtä, mutta ehkä sitäkin voisi jotenkin kohdentaa paremmin.

Varmasti joku osaa minua valistaa. Sitä siltaa Ruotsiinkin kun unelmoidaan ihan eri paikkaan Suomi-neidon uumalle...

Esa Juhani