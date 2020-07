Elämäni pelastus oli koulukoti

Olen seurannut viime aikoina vellonutta mediamylläkkää koulukodeista/lastensuojelulaitoksista. Olen surullisena lukenut noita juttuja siitä, kuinka työntekijät olisivat jotain hirviöitä ja koulukodit kuin vankiloita.

Oma kokemukseni on koulukodista vuosilta 1993–1997. Voin sanoa, että olot ovat kaukana vankiloista.

Nyt esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies antoi noottia Sairilan koulukodille, jossa on rajoitettu nuorten liikkumista voimakkaasti.

Näiden lakia lukeneiden ihmisten pitäisi mennä käymään lastensuojelulaitoksissa ja nähdä vähän, millaista sakkia siellä on. Moniongelmaisia nuoria. Väkivaltaisia ja huume- ja päihdeongelmaisia nuoria. Pitäisikö näiden nuorten päästä kirmaamaan vapaana kuin taivaan linnut? Minun mielestäni ei.

Tämä asia ei ole mikään uusi asia. Omana koulukotiaikanani Koivikon koulukodissa ei silloinkaan yksikään nuori päässyt laitosalueelta ulos ilman henkilökunnan mukanaoloa. Kaikki kaupunkiasioinnit hoidettiin omahoitajan kanssa. Toki siihenkin aikaan tilanne perhekodeissa oli toisenlainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lakeja on tietenkin noudatettava. Mielestäni pitäisi kuitenkin pysähtyä miettimään sitä, mikä tässä on tärkeintä nuorelle, jolla on mittavat ongelmat selvitä muilla keinoin elämässä eteenpäin. Lastensuojelutoimenpiteet, rajultakin tuntuvat, ovat jollekin se viimeinen keino.

Minun elämäni pelastus oli aikanaan koulukoti.

Jani Vuorinen

(ps)