Tuomiokirkko herättää ajattelemaan

Istun Tuomiokirkkopuiston penkillä, terassialueen keskellä. Tuomiokirkon portaat ovat silmieni edessä. Portaat päätyvät kirkon ovelle.

Niistä ovat niin monet menneet sisälle taakkojensa, pelkojensa ja murheittensa kanssa vuosisatojen ajan. Monet ovat menneet myös kiittämään Jumalan avusta ja huolenpidosta. Ja näin tapahtuu tänäänkin!

Nostan katsettani ylöspäin ja näen kaikista suurimman aukon tornin seinässä. Tuon aukon takana ovat jyhkeät kutsukellot. Tällä tornin tasanteella on myös vinssi, jonka avulla monen tuhannen kilon painoiset kellot on nostettu sinne Turun palon jälkeen. Apuna on ollut porrastasanteella oleva raskas rautalenkki köyden toisessa päässä.

Nuo kellot soivat usein ja kutsuvat avaamaan kirkon ovia käydäksemme sisälle hiljentymään ja avaamaan sydämiämme Jumalalle.

Katseeni nousee yhä ylemmäs. Lähes neljän metrin mittainen kellotaulu näyttää aikaa. Ihmisellä on aika, se on ohi kiitävä. Jokainen aika on myös mahdollisuus toinen toistemme huomioimiseen ja rohkaisuun.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kellotaulun yläpuolella näen kauniin kuparikaarisen seinämän, jonka syvennyksessä ihan ylhäällä on pienen pieni kukkaikkuna. Vain vaivoin erotan tuon hienon yksityiskohdan. Ja mietin, miten paljon elämässä onkaan pieniä "kukkaikkunoita", jotka antavat iloa, kun vaan pysähdyn huomaamaan.

Tornin yläosassa on avoin tila, jota ympäröi melko huomaamaton rautakaide. Siinä avoimessa tilassa lyövät aikakellon vasarat. Nuo kellot ovat soittaneet rukousta isänmaan puolesta vuosikymmenien ajan. Siellä ilmavalvontalotat tähystivät ja varoittivat vaarasta. Kello kahdentoista lyönnit ovat myös kiitosrukousta.

Huomaan, että kello tulee kohta viisi iltapäivällä. Ensin kuulen neljä lyöntiä tasatunnin merkiksi ja kohta perään viisi kaksoislyöntiä.

Ja tornin huipulla on pallo, jonka halkaisija on vajaa kaksi metriä. Kuvaakohan tuo pallo meidän maailmaamme, joka tarvitsee suuren ristin (vaakapuu 2,3 m ja pystypuu 3,4 m) voimaksi ja toivoksi elämän kipujen keskelle?

Katseeni on saavuttanut päämääränsä. Ja se on risti.

Laskeudun hitaasti alas katseellani, ympärilläni on paljon väkeä, osa istuu räsymaton päällä nurmikolla.

Kaikkea tätä voimme jakaa yhdessä, kun istuskelemme Tuomiokirkkopuiston terassilla ja kirkkomme tuntumassa.

Anneli Rantalaiho

eläkepappi