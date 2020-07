Päättäjät, kokeilkaapa mennä rollaattorin kanssa tavalliseen bussiin

Turkulaiset päättäjät: Kun toriparkkia ruvettiin rakentamaan, muuttui monen vanhuksen elämä ratkaisevasti. Sitä ennen oli päässyt bussilla joustavasti lähelle torikauppiaita, hallia, apteekkeja ja Wiklundin tavarataloa ja ruokakauppaa. Ne olivat helppoja saavuttaa ja tavarat oli helppo kantaa tai kuljettaa rollaattorilla bussille.

Tuntui hyvältä selvitä itse asioinneistaan.

Torirakennustyömaan aikana asiointi on ollut paljon vaikeampaa. Reitit ovat pidentyneet, muuttuneet jatkuvasti ja olleet rollaattorin kanssa kulkeville tai muuten huonosti liikkuville tosi vaikeita. Tätä on jatkunut jo kauan ja jatkuu yhä.

Nyt tuli sitten tämä Fölin palvelubussisekoilu.

Turun Sanomista lukemani mukaan toimintaan soveltuvat bussit seisovat varikolla ja linjoilla kulkevat toimintaan sopimattomat bussit. Voiko tällainen edes olla totta?

Nyt kehotan kaikkia Turun päättäjiä kokeilemaan rollaattorin kanssa matkustamista tavallisessa bussissa. Kokeilkaa bussiin nousemista, maksamista, kulkemista kapealla käytävällä, istumista tavalliselle penkille ja ulos menoa. Sitten vasta saattaa ymmärtää, millaista taiteilua se on.

Lisäksi voi vielä kuvitella huonontuneet voimavarat, jonkin asteisen kivuntunteen ja heikentyneen näön sekä kuulon. Miltä mahtaa tuntua?

Eikö pitäisi kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä edistämään vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia omien asioidensa hoitamiseen?

Turku tuskailee meidän vanhuksien aiheuttamien jatkuvien kustannuksien lisäyksien kanssa. Eikö pitäisi kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä edistämään vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia omien asioidensa hoitamiseen? Kuluja säästyisi, mielikin virkistyisi, jaksaisi ehkä kauemmin itse.

Toriparkin rakentaminen vaikeutti asiointia keskustassa huomattavasti, mutta sille ei mitään voi. Mutta palvelulinjat on ihan toinen juttu. Niillä vanhukset hoitavat asioitaan ympäri kaupunkia. En voi ymmärtää, että näitä sopimattomia busseja pitäisi sietää vuoden verran.

Eikö kukaan ota vastuuta, eikö kukaan joudu vastuuseen – vai onko tarkoitus, että vuoden päästä palvelulinjat voidaan lopettaa, kun käyttö on ollut kovin vähäistä?

Nyt on aika vastuussa olevien kertoa meille, jotka lystin maksamme, mistä on kyse. Mielestäni meillä on oikeus siihen.

Seija Janhunen

eläkeläinen ja veronmaksaja