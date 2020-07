Kiinaan on kohdistettava pakotteita uiguurien sorron lopettamiseksi

Vaadimme tiukkoja toimia Kiinaa vastaan uiguurien sorron lopettamiseksi. Kiina on kohdistanut systemaattisia sortotoimenpiteitä uiguurivähemmistöön, eikä laaja kansainvälinen arvostelu ole hidastanut kiinalaishallintoa. Viime viikkoina julkisuuteen on tullut tietoja uiguurinaisten laajamittaisista pakkosterilisaatioista Luoteis-Kiinassa Xinjiangin alueella.

Kiina on sulkenut yli miljoona uiguuria poliittisille uudelleenkoulutusleireille Xinjiangissa. Leirien oloista on vaikea saada tarkkoja tietoja, mutta kansalaisjärjestöt kertovat leiriläisten aivopesusta sekä kidutuksesta ja pakkotyöstä. Leireille joutuneiden lapsia on viety sisäoppilaitoksiin, joissa heidät opetetaan pois omasta uskonnosta ja kielestä.

Kiinan toimia on arvosteltu laajasti ja leirien sulkemista on vaadittu, mutta sortotoimet ovat vain pahentuneet.

Me eri maiden kansanedustajat ja Euroopan parlamentin jäsenet vaadimme maidemme hallituksilta ja Euroopan unionilta konkreettisia toimia Kiinaa vastaan. Uiguurien vastaisista sortotoimenpiteistä ja sorrosta hyötyville korkea-arvoisille kiinalaisvirkamiehille tulee asettaa henkilökohtaisia pakotteita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kansainvälisen yhteisön tulee edistää YK:n ihmisoikeusneuvoston työtä, jotta Xinjiangin ihmisoikeustilannetta seuraamaan nimitetään YK:n erityisraportoija. Kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen, muun muassa Kansainvälisen Punaisen Puolikuun pitää voida toimia alueella. Myös kansainvälisten tarkkailijoiden ja toimittajien tulee päästä alueelle.

Kansainvälinen yhteisö ei saa sulkea silmiään raskaalta sorrolta, jota Kiina kohdistaa uiguurivähemmistöön.

Alicia Kearns, kansanedustaja, Iso-Britannia; Erin O’Toole, kansanedustaja, Kanada; Mantas Adomenas, kansanedustaja, Liettua; Malik Azmani, Euroopan parlamentin jäsen, Alankomaat; Raphaël Glucksmann,Euroopan parlamentin jäsen, Ranska; Sandro Gozi, Euroopan parlamentin jäsen, Italia; Heidi Hautala, Euroopan parlamentin jäsen, Suomi; Frank Heinrich, Euroopan parlamentin jäsen, Saksa; Stewart Malcolm McDonald, kansanedustaja, Iso-Britannia; Martin Patzelt, kansanedustaja, Saksa; Tom Tugendhat, kansanedustaja, Iso-Britannia