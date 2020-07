Yhteisen talousalueen etu unohtui EU-keskustelussa

Suomi ja muut EU-maat pääsivät tiistaina sopuun sekä budjettikehyksestä että suuresta elvytyspaketista, jolla tuetaan koko maanosan talouden ja sisämarkkinan toipumista koronakriisistä. Sovun syntyminen on euromailta iso ponnistus ja osoitus halusta ratkaista laajoja haasteita yhdessä.

Kotimainen keskustelu on kuitenkin kiinnostunut jälleen kerran vain yhdestä asiasta: Kuinka paljon Suomi maksaa ja kuinka paljon Suomi saa suorina tukina.

Euroopan unionin ja koko eurooppalaisen projektin tavoitteena on yhteistyö rauhan ja yhteisen taloudellisen edun saavuttamiseksi. Yksinään pienet eurooppalaiset maat eivät pystyisi ylläpitämään vakaata ja kilpailukykyistä kansantaloutta, mutta voimat yhdistämällä ja yhdessä tekemistä helpottamalla ne voivat olla vahvempia.

Nyt kuitenkin yhteistyö ja yhteinen talousalue tuntuu unohtuneen tyystin.

Pääministeri Marin sai lomailuyrityksistään huolimatta vastailla koko alkuviikon kysymyksiin siitä, miksi Suomi ei saanut enemmän ja onko hän löperö ja epäonnistunut neuvottelija, koska joudumme maksamaan enemmän kuin saamme.

Opposition mielestä Suomea on vedetty neuvotteluissa kuin pässiä narussa ja mediassa keskityttiin ynnäämään, kuinka paljon viivan alle jää. Historiallisen yhteistyön onnistumista arvioitiin siis yksittäisen maan maksuosuuksien näkökulmasta.

Poikkeuksiakin onneksi alkoi viikon mittaan kuulua. HS:n pääkirjoitus totesi 22.7., että maksujen suuruuden ja saantojen pienuuden kauhistelussa on ilmeinen ristiriita: Jos haluamme maksaa vähemmän yhteiseen kassaan, emme voi myöskään olettaa saavamme enempää. Nettomaksaja EU:ssa tarkoittaa valtiota, jolla menee niin hyvin, ettei se tarvitse korotettuja tukia. Haluaisiko Suomi siis mielummin olla niiden maiden joukossa, joilla menee keskimääräistä heikommin koronakriisin tai talouden tasapainon näkökulmasta?

Yhteisessä elpymisvälineessä on kyse siitä, että koronakriisin pahimmin koettelemat alueet ja elinkeinot selviävät eteenpäin. Suomelle tämä on elintärkeää, sillä taloutemme nojaa vientiin ja siitä yli 60 % suuntautuu Eurooppaan, kuten TS:n pääkirjoituksessa 22.7. muistutettiin.

Yhteisellä tukipaketilla ja lainanotolla turvataan juuri tämä: Se, ettei osa kumppaneista vajoa vielä pahempaan kriisiin korkeakorkoisten lainojen vuoksi ja näin tehdessään horjuta myös muun alueen tulevaisuuden näkymiä.

Yhteinen laina ei myöskään tarkoita avointa yhteisvastuuta, vaan kunkin maan vastuulle sovittiin tarkat rajat. Kukin valtio on velvollinen edistämään oman taloutensa elpymistä itsenäisesti tuen turvin tästä eteenpäin, eli kyse on kertaluontoisesta tuesta. Tämä unohtuu helposti, kun lähdetään kritisoimaan ja esittämään kaltevan pinnan teorioita.

Tästä syystä on yksinkertaistavaa ja epäoikeudenmukaista väittää, että elpymispaketilla hyvinvoivat valtiot kustantavat heikommin taloutensa hoitaneen etelän taloutta. Ei koronapandemia iskenyt Italiaan näin voimakkaasti siksi, että Italialla on vaikeuksia tasapainottaa kansallista talouttaan. Myös eteläeurooppalaiset tarvitsevat terveydenhuoltoa ja ruokaa jatkossakin, ja heitä tarvitaan jatkossakin yhteisillä markkinoilla.

Suomi on selvinnyt pandemiasta verrattain vähemmällä, mutta meille saatiin yksilöity, erillinen tukipaketti maatalouteen ja harvaan asutuille alueille, joita tuemme myös omasta budjetistamme. Miksi yhteisen hyvinvoinnin tasoittaminen olisi perusteltua Suomen, mutta ei Euroopan tasolla?

Melko vähälle huomiolle on jäänyt myös se, että 30 % tukisummista on käytettävä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Juuri siinä meidän vienti- ja teknologiayrityksemme ovat hyviä, joten vahva ilmastopainotteinen elvytys on meille hyväksi – tämän totesi jo Kauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja huhtikuussa. On siis hyvin yksioikoista katsoa, että Suomen hyöty rajoittuu vain suoriin tukiin.

Riina Lumme

kaupunginvaltuutettu (vihr)

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Schuman-seura