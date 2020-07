Teräsrautelan alakoulun jakaminen kahteen kouluun on haastava tehtävä

Teräsrautelan koulussa on Suikkilan ja Teräsrautelan yksiköt. Molemmissa on pienten kyläkoulumaisten yhteisöjen edut sekä omat toimivat ja pidetyt toimintakulttuurinsa.

Suikkilaan on suunnitteilla uudisrakennus. Vanha koulurakennus puretaan ja rakennetaan uusi koulu, johon siirtyvät kaikki Suikkilan sekä Teräsrautelan 1.-3. luokat. Suikkilan 4.-6. luokat siirtyvät 1,5 km päähän Teräsrautelaan.

Monen lapsen koulumatka pitenee merkittävästi, saman perheen lapset käyvät eri kouluja ja lapset joutuvat vaihtamaan koulusta toiseen kesken alakoulun. Tämä tarkoittaa myös Suikkilan ja Teräsrautelan koulujen kulttuurin ja perinteiden päättymistä ja kahden uuden koulukulttuurin perustamista alusta alkaen uudelleen.

Koulurakennuksen suunnittelun pitäisi lähteä koulun ja opetuksen tarpeista ja suunnitelmissa tulisi ottaa huomioon pedagoginen ja kasvatuksellinen näkökulma, koulun vahvuudet, pitkän ajan kuluessa kehitetty toimintakulttuuri, työskentelytavat ja erityispiirteet.

Uuden opetussuunnitelman myötä Suikkilassa koulua on kehitetty monipuolisella eri-ikäisten oppilaiden yhteistyöhön perustuvalla toiminnalla. 1.–6.-luokkalaiset toimivat tiiviisti yhdessä muodostaen aidosti toimivan yhteisön. Monien oppilaan kasvuun ekaluokkalaisesta kuudesluokkalaiseksi liittyvien perinteiden ja oppilasta osallistavien toimintamallien jatkuminen ei ole enää mahdollista, jos 1.–3. luokat ja 4.–6. luokat ovat erillään.

Kiitelty kummitoiminta eka- ja kuudesluokkalaisten kesken on tärkeä tuki ekaluokkalaiselle, mutta sillä on iso rooli myös kuudesluokkalaisen kasvun ja kehityksen tukemisessa, tunnekasvatuksessa ja vastuullisuuden kehittymisessä. Kummisuhde jatkuu parhaassa tapauksessa pitkälle kummivuoden jälkeen.

VerSo:ssa eli vertaissovittelussa isommat oppilaat sovittelevat pienempien konflikteja ja samalla oppivat itse ja opettavat tärkeitä sovittelutaitoja.

Kaikkia osallistava oppilaskuntatoiminta on mahdollista, kun isot ohjaavat pienempiä ja pienet oppivat yhteistyön myötä. Näin voidaan aidosti osallistaa lapsia, oppia vaikuttamista ja järjestää isompiakin tempauksia. 1.–3.-luokkalaiset eivät vielä voi osallistua Turun lastenparlamenttiin, mutta oman koulun 5.–6. luokan oppilaat edustavat koko koulua ja tuovat parlamentin terveiset kaikille.

Oppilasagenttitoiminnassa isot ohjaavat pienempiä oppimisteknologian käytössä. Lapset ovat kehittäneet digiapuvälitunnit, joihin 1.–3. luokkien oppilaat pääsevät opettelemaan tärkeitä digitaitoja. Oppilasagentit toimivat myös apuna oppitunneilla ja kouluttavat uusia agentteja.

Näiden hyvin myönteisiksi koettujen toimintatapojen jatkuminen edellyttää isojen ja pienten päivittäistä kohtaamista, mikä ei eri yksiköiden välillä ole mahdollista.

Suikkilassa on iso liikuntasali ja upeat ulkoliikuntamahdollisuudet, joiden hyödyntäminen myös 4.–6. luokkien opetuksessa olisi järkevää. Nyt 4.–6. luokilla olisi käytössä Teräsrautelan ahdas liikuntasali ja suppeammat ulkoliikuntamahdollisuudet.

Koulun juhlaperinteessä näkyy oppilaan kasvu, joka huipentuu, kun ekaluokkalaiset saattavat kuudesluokkalaiset kumminsa yläkouluun. Koulu on perinteisesti koonnut Suikkilan väkeä Helmimarkkinoille, joissa kaikilla luokilla on oma roolinsa. Tällaisten tapahtumien järjestäminen 1.–3.-luokkalaisten kesken olisi haastavaa, mutta yhteistyöllä taitoja ja perinteitä siirretään eteenpäin.

Samoissa perheissä on eri-ikäisiä lapsia. Vanhemmat osallistuvat aktiivisemmin vanhempainyhdistystoimintaan, vanhempainiltoihin ja muihin tapahtumiin, jos perheen lapset ovat samassa koulussa. Juhlat ja tapahtumat ovat usein samaan aikaan, joten vanhempien on vaikea osallistua niihin, jos lapset ovat eri kouluissa.

Alakoulun jakaminen lisää ylimääräisen nivelvaiheen lapsen koulupolkuun. Nivelvaiheet kuormittavat kaikkia lapsia, mutta erityisesti tehostettua tai erityistä tukea saavia lapsia. Koulun vaihtoon liittyvät aina haasteet tuen jatkumisen varmistamisessa, uuteen oppimisympäristöön ja uusiin opettajiin, ohjaajiin ja muuhun henkilökuntaan tottumisessa. Koulun vaihtuessa hyväksi havaitutkin tukimuodot pitää räätälöidä uudelleen.

Toivottavasti opetussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista uudessakin koulurakennuksessa. Tilat on suunniteltava siten, että niiden käyttö on mahdollista tulevaisuudessa myös, jos koulussa opiskelee eri-ikäisiä oppilaita.

Uusi koulurakennus olisi suunniteltava ensisijaisesti sinne tulevan toiminnan pohjalta, eikä päinvastoin olemassa olevien hyvin toimivien koulujen toimintaa pitäisi joutua mukauttamaan uuden rakennuksen ehdoilla.

Huolestunut suikkilalainen