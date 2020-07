Kurjenmäen tallirakennus olisi pitänyt säästää

Kauhukseni sain kuvan ja tiedon, että Kurjenmäen historiallinen tallirakennus on purkutyön alla. Tämä kaunis kaupunginsairaalan matala talllirakennus remontoitiin vasta joku vuosi sitten ja se tekee tästä purkamisesta vielä kummallisempaa.

Miten on mahdollista, että tällä tavalla toimitaan, välittämättä yhteisten varojemme käytöstä saati maisemallisia arvoja huomioon ottamatta?

Koko Kurjenmäen kaunis entinen sairaala-alueen puisto on suuren rakennusmassarakentamisen kohteena. Jokainen, joka ko.alueen vierestä kulkee, on havainnut, miten nämä uudet kerrostalot sopivat ympäristöönsä. Tässä kaupungissa on todellakin kaavoituksen suhteen joku ymmärtämätön taho, joka antaa mielestäni rikollisesti tuhota kaupunkiympäristöämme!

Turku on saanut jo valtakunnallisestikin ansaitsemaansa julkisuutta julkisen rakentamisen järjettömyydestä ja tämä kaunis sympaattinen tallirakennus on vain pieni "kirsikka" kaiken päällä. Se, ettei tämä historiallisesti merkittävä rakennus saanut enää olla paikallaan, on mielestäni ympäristörikos.

Huolissani olen myös alueen Kurjenmäen puoleisella reunalla olevasta vanhasta graniittisesta ruumiskellarirakennuksesta. Se kun on alueen tehorakentamisen johdosta jo osittain revennyt ja kallistunut. Onko se seuraavaksi purkulistalla huonon kuntonsa vuoksi?

Turun kaupungilla ei ole mielestäni varaa tuhota yhtään historiallista rakennustaan alueeltaan, kun me kaikki asukkaat tiedämme niiden merkityksen viihtyvyydellemme!

Kaupunkiympäristön puolesta,

Rauno Mäkinen

"tallirenki"