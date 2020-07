Viime päivinä on keskusteltu siitä, jäimmekö tappiolle neuvotteluissa Euroopan unionin elvytyspaketista. Keskustelua kuunnellessa on tuntunut, että EU on monelle paikka, josta on revittävä jokainen irti lähtevä euro – ja jos joku saa hieman enemmän, olemme hävinneet pelin.

Olemme keskellä historiallista kriisiä. Yhteisen neuvottelutuloksen saaminen oli kriittisen tärkeää, jotta Eurooppa pääsee elpymisen tielle – se on jokaisen jäsenmaan, myös Suomen etu. Sopimukseton tulos olisi ollut katastrofi.

Pienenä vientivetoisena maana juuri meille on tärkeää, että Euroopan talous ei ole kriisissä. Pienen maan on myös hyvä muistaa, että todennäköisesti jonakin päivänä tulee aika, jolloin me olemme vuorostamme avun tarpeessa.

EU ei ole nollasummapeli. Kun jokainen maa maksimoi omaa lyhyen tähtäimen hyötyään, kaikki häviävät pitkällä tähtäimellä. Nyt tarvitaan malttia ajatella pidemmälle kuin huomiseen.

Olli-Pekka Paasivirta

kauppatieteiden kandidaatti