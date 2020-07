Taksinkuljettajien heikkoa asemaa on parannettava

Taksiuudistus meni mönkään ja uutta puuhataan tilanteen korjaamiseksi. Parannuksia tarkastellaan isäntien ja asiakkaiden näkökulmasta, mutta kukaan ei puhu kuljettajista.

Kuljettajien asema on todella heikko. Alalla ei ole yleissitovaa sopimusta. Palkkausasiat ja työturvallisuus eivät tunnu kiinnostavan ketään.

Alalla on yleisesti käytössä provikkapalkka. Auton tuotosta vähennetään arvonlisävero ja jäljelle jäävästä osuudesta kuljettaja saa sovitun prosenttiosuuden. Kysymyksessä on puhdas tulospalkkaus. Tulospalkkaus on tehokas kannustin ja se on käytössä lähestulkoon jokaisessa ammatissa.

Normaalisti tulosperusteinen osuus kuitenkin maksetaan peruspalkan päälle. Myös taksialalla tulisi siirtyä siihen, että kuljettajille maksetaan peruspalkka, jonka päälle tulee provisio ajettujen kyytien mukaan.

Nykyisessä järjestelmässä isännät ovat ulkoistaneet kuljettajalle osan yrittäjäriskiä. Mikäli työvuorossa on vähän ajoa, tulo jää olemattomaksi. Tolpalla odottamisesta ei kerry mitään tuloa kuljettajalle.

Useasti kuljettajalla teetetään myös kaikenlaista lisätyötä, mistä ei makseta mitään. Autoja on käytettävä huolloissa ja renkaanvaihdoissa. Työvuoron päätteeksi auto on siivottava ja pestävä. Usein tämä tehdään omalla ajalla.

Kirjaamattoman piilotyön takia työvuorot venyvät pitkiksi ja työpäivien määrä kuukaudessa on huomattavan suuri. Kokonaistyöajat ylittävät yleisesti hyväksytyt määrät. Työturvallisuuden ja liikenneturvallisuuden kannalta tämä on suuri riski.

Väsyneet kuljettajat ajavat koululaisia, suorittavat vammaiskuljetuksia ja kelakyytejä sekä hoitavat kiireettömiä potilaskuljetuksia.

Erikoiselta tuntuu, ettei tämän ammattikunnan hyvinvoinnista ja työehdoista ole kukaan kiinnostunut!

Tulevassa taksialan uudistuksessa kuljettajien aseman parantaminen on otettava huomioon osana kokonaisuudistusta.

Taksialan työehdot on otettava yleissitovuuden piiriin. Palkkausperusteet on laitettava uusiksi. Mikäli kuljettaja on työnantajan käytettävissä, on siitä myös maksettava korvaus.

Turvallisuutta voidaan parantaa asentamalla autoihin ajopiirturit, joista viranomaiset voivat tarvittaessa seurata todellisia ajoaikoja. Taksinkuljettajat ovat yhtä lailla liikenteen ammattilaisia kuin rekkakuskit tai linja-auton kuljettajat.

Taksialalla on siirryttävä pimeästä keskiajasta nykypäivään. Ammattilainen on palkkansa ansainnut!

Suhari