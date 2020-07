Haavoittuvat uhrit on huomioitava paremmin seksuaalirikosten uudistuksessa

Seksuaalirikosten kokonaisuudistusta koskeva mietintö julkaistiin heinäkuun alussa. Työryhmän ehdotuksessa raiskauspykälä perustuisi uhrin vapaaehtoisuuden arviointiin, mihin Ruotsissakin päädyttiin pari vuotta sitten.

Hyvä niin. Suuri puute ehdotuksessa liittyy kuitenkin edelleen raiskauksen tunnusmerkistöön. Työryhmän ehdotuksessa ei ole tarkemmin määritelty haavoittuvan uhrin erityistä tilannetta (Ruotsissa "särskilt utsatt situation"). Ehdotuksessa pitäydytään kuten tähänkin saakka raiskaustilanteessa esiintyvään fyysiseen mahdottomuuteen ilmaista itseään.

Raiskauksen yhteydessä ei ole kuitenkaan määritelty haavoittuvan uhrin asemaa. Se on ongelmallista.

Haavoittuvan uhrin asemaan liittyvien olosuhteiden huomioiminen on vakiintunut viimeisen kymmenen vuoden aikana kansainvälisissä säännöksissä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa.

Kysymys on rikoksen tekohetkellä suojattomista henkilöistä, joiden ikä, henkilökohtaiset olosuhteet, henkinen tila tai tekijän painostus vaikuttavat heidän kykyynsä, haluunsa tai mahdollisuuksiinsa toimia etunsa vaatimalla tavalla.

Myös Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa seuraava asiantuntijaryhmä (GREVIO) kiinnitti huomiota näihin seikkoihin viimeisessä Suomea koskevassa raportissaan.

Erityisen haavoittuvia uhreja ovat lapset, vammaiset, laitoksessa olevat henkilöt, iäkkäät, sairaat, mielenterveyskuntoutujat tai henkilöt, jotka muutoin ovat riippuvuussuhteessa tekijään.

Työni puolesta tiedän, että uhrin psyykkiset vauriot ovat aina vakavat, kun tekijänä on lapsen vanhempi tai muu läheinen.

Haavoittuvat kohderyhmät ovat pitkälti samoja kuin nyt esitetyssä seksuaalisen hyväksikäytön lainkohdassa, jossa moni asia koskee 16–17-vuotiasta uhria. Seksuaalisessa hyväksikäytössä kysymys on valta-asemasta suhteessa uhriin. Seksuaalisena hyväksikäyttönä rangaistaisiin myös sukupuoliyhteys oman 16–17-vuotiaan lapsen kanssa, jos lapsi on suostunut vapaaehtoisesti sukupuoliyhteyteen.

Rangaistusasteikoksi on esitetty 4 kuukautta – 4 vuotta vankeutta. Törkeää tekomuotoa raiskauspykälän tavoin ei olisi.

Edellä ehdotettu seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva lainkohta olisi sekä raiskausta että nykyistä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä lievemmin rangaistava rikos.

Lainsäädännössä on vuosia lisäksi kummitellut rikosnimike "Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta". Nuorella tarkoitetaan 16–17 -vuotiasta henkilöä. Lainkohta on työryhmän mietinnössä päätetty edelleen säilyttää sellaisenaan rangaistusasteikkonaan sakkoa tai 2 vuotta vankeutta. Mietinnössä se on rikoslain 20 luvun toiseksi lievin rikos. Törkeää tekomuotoa ei olisi.

Keitä Suomessa ovat nämä 16–17-vuotiaat katulapset, jotka "tarjoavat aikuisille seksuaalipalveluita"? He ovat kaltoinkohdeltuja, vailla kiintymyssuhteita ja ehkä jo varhaisessa elämässään suuria menetyksiä kokeneita päihteitä käyttäviä lapsia, jotka usein ovat karkumatkalla nuorisokodista. Yhteistä heille on huolenpidon puute, syrjäytyminen ja erityinen haavoittuvuus.

Heitä väijyvät kauppakeskuksissa ja netissä aikuiset tarjoten seksiä vastaan taskurahaa, väliaikaista majoitusta, alkoholia, huumeita, hotelliyöpymisen ja ehkä pienen seikkailun.

Toiminta on lähellä paritusta tai ihmiskauppaa. Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa ehkäisemään ja suojelemaan lapsia prostituutiolta.

Jos ehdotus nyt esitetyssä muodossa menee läpi, Suomessa ei suhtauduta lapsikauppaan vakavasti eikä uhrin haavoittuvaa asemaa ja tekijän valta-asemaa ymmärretä rangaistuksen koventamisperusteina.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli kuitenkin kiinnittää huomiota lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja korostaa näiden rikosten moitittavuutta.

Raiskausten uhrien yhdenvertainen kohtelu ja syrjinnän kielto edellyttävät uhrien erityisaseman parempaa huomioimista lainsäädäntöuudistuksessa. Rikosnimikkeitä "seksuaalinen hyväksikäyttö" ja "seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta" tulee pohtia uudelleen.

Rikosoikeudellista tuottamusvastuuta työryhmä ei ole pitänyt tarpeellisena. Ruotsin tavoin se olisi tarpeen ottaa käyttöön myös Suomessa. Tekijän törkeä huolimattomuus olla ottamatta selvää lapsen iästä tai aikuisen kohdalla suostumuksen olemassaolosta tulisi kriminalisoida. Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla vastuu on aikuisilla.

Riitta Silver

kehittämispäällikkö, OTL, varatuomari

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Tukinainen ry