Yliopistojen kaupallisten aineiden vuoden 2020 yhteisvalinnan valintakriteerit ovat eriarvoistavia

Kaupallisten alojen yhteisvalinnan toisen vaiheen valintakriteerinä on käytetty sääntöä, jonka mukaan hakija hylätään automaattisesti valintakokeen toisen osan tuloksen ollessa yli 20 prosenttia alhaisempi kuin valintakokeen ensimmäisen osan tulos.

Tämä on johtanut siihen, että toisessa valintakokeessa yliopiston sisäänpääsyyn riittävästi pisteitä saaneita opiskelijoita on hylätty, kuten Helsingin Sanomissa 10.7. julkaistussa artikkelissa on tuotu esiin.

Kaupallisten aineiden yhteisvalinnassa käytetty em. 20 prosentin valintakriteerisääntö on sekä yliopistolain että yhdenvertaisuuslain vastainen. Yliopistolain mukaan opiskelijavalintatilanteessa samassa ryhmässä oleviin hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintakriteereitä.

Kaupallisten alojen yhteisvalinnassa käytetty 20 prosentin valintakriteeri asettaa samassa ryhmässä olevat hakijat selkeästi ja perusteettomasti eri asemaan, koska valintakokeen ensimmäisessä valintakokeessa hyvin menestyneeltä hakijalta vaaditaan opiskelupaikan saamiseen huomattavasti parempaa menestystä toisessa valintakokeessa kuin ensimmäisessä valintakokeessa heikommin menestyneeltä hakijalta.

Ensimmäisessä valintakokeessa esimerkiksi 28 pistettä 30 pisteestä saaneen hakijan tulee valituksi tullessaan saavuttaa 20 prosentin valintakriteerin takia toisessa valintakokeessa vähintään 14,66 pistettä 20 pisteestä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelijavalintaan riitti tänä vuonna se, että opiskelija saavutti toisessa valintakokeessa 11,96 pistettä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisessä valintakokeessa hyvin menestyneen hakijan tuli ylittää valintaan riittävä pisteraja 2,7 pisteellä, eli 23 prosenttia korkeammalla pistemäärällä kuin valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa heikommin menestyneen hakijan.

Kaupallisten alojen yhteisvalinnan valintakriteeri ei täytä yliopistolain valintakriteerien yhdenmukaisuuden vaatimusta ja on lainvastainen.

Yhteisvalinnassa käytetty kaavamainen 20 prosentin valintakriteeri täyttää myös yhdenvertaisuuslain suoran ja välillisen syrjinnän tunnusmerkit ja on myös tällä perusteella lainvastainen.

Yhteisvalinnassa käytetty 20 prosentin valintakriteeri on ongelmallinen myös Suomessa noudatettavan yleisen laillisuusperiaatteen mukaan. Suomessa jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Kaupallisten alojen yhteisvalinnassa on käytetty valintakriteeristöä, joka oletusarvoisesti olettaa toisessa valintakokeessa heikommin menestyneen hakijan huijanneen ensimmäisessä kokeessa ilman mitään näyttöä huijauksesta.

Asian ongelmallisuutta korostaa jo se, että yliopistojen tenttitilaisuuksissa yli 20 prosentin vaihtelut tenttituloksissa ovat normaaleja. Valintakriteerinä käytetty 20 prosentin sääntö ei osoita pätevästi hakijan huijanneen valintakokeen ensimmäisessä osiossa, eikä pelkästään sen perusteella voida hylätä yhteisvalinnan toisessa valintakokeessa lopullisen pisterajan saavuttaneen hakijan opiskelupaikkaa.

Kaupallisten alojen yhteisvalintaan osallistuneiden yliopistojen tulisikin muuttaa valintakriteereitä siten, että lainvastainen 20 prosentin valintakriteeri poistetaan ja kaikki lopullisen pisterajan saavuttaneet hakijat saisivat opiskelupaikan, ellei yliopisto pysty osoittamaan hakijan tehneet vilppiä valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa.

Ilpo Toivonen

varatuomari

Turku