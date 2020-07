Suomi ei sanele eikä Marin anele

Turun Sanomat otsikoi 22.7. etusivulla: "Maatalous voitti – V-Suomi hävisi". Uutissivulla maakuntajohtaja Kari Häkämies manasi: "Varsinais-Suomi unohtui taas".

Lyhyesti sanottuna näkemys on yksipuolinen. Vanhoja sanontoja vääntäen ei nähdä metsää puilta ja pirut piilevät yksityiskohtia irrottelemalla.

Tarkoitan, että EU on kokonaisuus, josta tällä kerrallakin oli kysymys. Ja EU:n selviytyminen ja eteenpäin meno on tärkein asia nykyisessä USA:n, Kiinan ja Venäjän sotkemassa maailmassa. Se on pienelle Suomelle tärkein turvallisuus- ja toimintaedellytys.

Varsinaissuomalaisten aivan erityisesti kannattaisi ajatella asiaa vähän laajemmin: Kuulin jopa persu-edustajan telkkarissa sanovan, että tietenkin Saksan kannattaa tukea Italiaa, kun italialaiset ostavat saksalaisia autoja, mutta Suomen vienti Italiaan on mitätöntä.

Uudessakaupungissa tehdään mersua, keskeisenä edellytyksenä Saksan talouden pyöriminen. Turun telakan omistaa saksalainen, joka myy saksalaisille muun muassa Mein Schiff -laivoja, joissa eurooppalaiset turistit viettävät aikaa, kun aika toivottavasti taas koronan jälkeen helpottaa ja talous elpyy. Suomalaisella kysynnällä ei autoja rakenneta Uudessakaupungissa eikä laivoja Turussa.

Pitäisi nähdä asioiden syy-yhteydet. It’s economy stupid.

Suomen pääintressi on omien asioiden ajaminen ja siinä tärkeintä on edistää suomalaisten mahdollisuuksia viedä. Siinä taas tärkeintä on hyvin maksavat asiakkaat ja siinä taas tärkeintä on eurooppalaisten yritysten menestys, ja se taas riippuu eurooppalaisesta kysynnästä ja siitä, miten Eurooppa pärjää maailmassa.

Suomen kannalta välttämätöntä on sääntöpohjainen yhteistyö, jolla rajoitetaan voimaan perustuvan suuremman oikeutta. Tässä tarvitaan samanmielisten maiden yhteistyötä. Sitä tekee EU ja siksi EU:n arvopohjan yhtenäisyys on ensisijaista Suomi-isänmaalle.

Suomen sisäinen yhtenäisyys vaatii, että ymmärrämme maatalouden tarpeita ja että emme unohda syrjäseutuja. Maatalouden on pärjättävä, jotta maataloudelta voidaan edellyttää ympäristön, erityisesti Saaristomeren pelastamista.

Siksi Suomi ei voi liittoutua noiden nuukien kanssa, joilla näitä tarpeita ei ole.

Ajatelkaa Hollannin, Itävallan, Tanskan ja jopa Ruotsin sijaintia ja kokoa ja meitä perifeerisiä suomalaisia. EU:n menojen panostukset eivät mene optimaalisesti ikävä kyllä, mutta tässä paras on hyvän vihollinen.

Suomi on toiminut viisaasti ja lopulta kysymys on: Ollaanko EU:ssa vai ei?

Mikko Rönnholm

(sd), ex MEP