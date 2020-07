Telia toivoo tietoa kaikista ongelmista ja häiriöistä

Asiakkaamme (Verkoton vihainen asiakas, TS 17.7.) kirjoitti puhelimensa toiminnan sattumanvaraisuudesta.

Ruiskadun koulurakennuksessa sijaitseva tukiasema on ollut pois käytöstä rakennuksen remontin vuoksi, mikä on aiheuttanut yksittäisiä häiriöitä alueella. Lähialueen muut tukiasemat kattavat alueen puhelin- ja dataliikenteen, mutta häiriöitä on siitä huolimatta havaittu remontin aikana. Häiriöt ovat ilmenneet pääsääntöisesti sisätiloissa.

Puhelimen toimimattomuus aiheuttaa aina haittaa ja riesaa käyttäjälle. Olemme pahoillamme häiriöistä. Selvitämme parhaillaan, saisimmeko tukiaseman toimintaan oppilaitoksen remontin loppuajaksi.

Kaikista ongelmista ja häiriöistä, niin tällä kyseisellä Petreliuksen, Peltolan ja Luolavuoren alueella kuin muuallakin, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Voimme kartoittaa yhteydenottojen kautta tilannetta ja häiriön laajuutta, selvittää mahdollisia väliaikaisratkaisuja sekä taata yhteyksien toimivuuden parhaalla mahdollisella tavalla jatkossa.

Asiakaspalvelumme tavoittaa numerosta 020 690 400 (mpm/pvm) ma–pe 8–18. Häiriöilmoituksia voi jättää puhelimitse ma–pe 8–20 ja la 9–16.30.

Chatissa palvelemme vuorokauden ympäri osoitteessa www.telia.fi.

Markus Mäkinen

osastopäällikkö

Telia Finland