Ketään ei saa syrjiä työpaikalla

Lietolainen ”yleisdemokraatti” Reijo Korhonen (vas) pohti koronan jälkeistä työelämää (TS 18.7.) ja esitti samalla Yrittäjistä sen verran sakeaa ropakantaa, että joudun sitä hieman oikomaan.

Yrittäjät esitti hallitukselle maaliskuun puolivälissä neuvottelu- ja ilmoitusaikojen lyhentämistä ennen kuin työmarkkinajärjestöt tekivät oman esityksensä. Siksi on väärä todistus väittää, että "Suomen Yrittäjät jäi kiinni lähtötelineisiin".

Teimme koronakriisin aikana hallitukselle useita muitakin ehdotuksia ja osallistuimme laajalti yritystukia, työlakeja ja työttömyysturvaa koskevien muutosten valmisteluun. Kaikki esityksemme eivät edenneet, mutta yhteistyö hallituksen kanssa on ollut toimivaa.

Yrittäjät ei vastusta työehtosopimuksia. Niille on paikkansa. Niiden rinnalla pitää olla toisin sopimisen oikeus, koska yritysten ja niiden työntekijöiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat, toimialarajat murtuvat ja jokainen yritys kohtaa ainutlaatuisen kilpailutilanteen.

Yrittäjät luottaa osaavien suomalaisten työntekijöiden ja työnantajien asiantuntemukseen oman työpaikan asioissa ja myös kykyyn sopia yhdessä.

Jos paikallista sopimusta ei haluta tehdä tai pystytä tekemään, mennään työehtosopimuksen mukaisesti, jos yritys on tes-järjestelmän piirissä. Ei pidä unohtaa, että lähes viidennes yrityksistä toimii työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella.

Suomessa on voimassa satoja työehtosopimuksia. Joissakin on tilaa paikalliselle sopimiselle, monissa ei. Lisäksi lakeihin on kirjattu liittojen vaatimuksista noin 50 sopimisen kieltoa, jotka estävät työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä hyödyntämästä työehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Sopimisen kiellot pitää poistaa nopeasti.

Tämä on syrjivää säätelyä, joka vaikeuttaa yritysten ja niiden työntekijöiden menestymisen mahdollisuuksia. Siksi sopimisen kiellot pitää poistaa nopeasti.

Yrittäjät lähtee siitä, että jokaisen työntekijän ja yrityksen pitää olla lain ja sopimusten edessä yhdenvertaisessa asemassa, oli hän liiton jäsen tai ei.

Olen hämmästynyt, että yhdenvertaisuutta pitää vaatia vielä 2020-luvun Suomessa, ja vielä hämmästyneempi olen siitä, että sen väkevin vastustaja on vasemmisto ja ay-liike.

Haluamme, että työpaikoilla paikallisia sopimuksia voi tehdä luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai koko henkilöstö yhdessä työpaikalla sovitulla tavalla. Haisee pahalta, jos sopimisen mahdollisuus annetaan vain liittoon kuuluville. Vaaleissakin saa äänestää, vaikka ei ole puolueen jäsen.

On selvää, että jos paikallinen sopiminen saa lisääntyä, tarvitaan tukea sopimiseen. Pidän ilmeisenä, että se lisää myös ay-liikkeen palveluiden kysyntää työpaikoilla. Yrittäjät auttaa tietenkin omia jäseniään paikallisten sopimusten tekemisessä.

Mikael Pentikäinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja