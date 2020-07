Millainen on työelämä koronan jälkeen?

Kun viime keväänä koronapandemia alkoi saada jalansijaa myös täällä Suomessa, aloittivat työmarkkinajärjestöt (SAK, STTK, Akava, EK) yhteistyön miten lähestytään Suomen hallitusta, jotta maamme yritykset eivät joutuisi vakavaan irtisanomiskierteeseen.

Työmarkkinajärjestöt saivat aikaan yksimielisen esityksen lomautuksia koskevien neuvottelu- ja ilmoitusaikojen tuntuvasta lyhentämisestä. Tämän hallituksemme hyväksyi ja kyseinen järjestelmä on voimassa tämän vuoden loppuun saakka.

Luotiin järjestelmä pikaisille lomautuksille, ettei yritysten tarvitse mennä irtisanomisiin, mikä olisi tullut huomattavasti kalliimmaksi koronasta kärsiville yrityksille.

Suomen Yrittäjät ry on usein väittänyt, että työmarkkinajärjestöt eli ammattiliitot ja työnantajaliitot ovat paikalleen jähmettyneitä korporaatioita. Miten nyt kävi? Suomen Yrittäjät ry jäi kiinni lähtötelineisiin ja niin vahvasti, että kun muut olivat jo maalissa, he olivat edelleen lähtöpaikalla.

Ymmärretysti Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaati tehokkaita toimenpiteitä yritysten toiminnan turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana. Järjestö laati yhdeksän toimenpide-ehdotuksen listan. Kahdessa kohdassa annettiin myös ohjeita, miten tulee toimia henkilökunnan suhteen:

1.Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset.

2.Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu.

Mielenkiintoisia ovat vaatimukset työehtosopimusten noudattamisesta, vaikka muuten Suomen Yrittäjät ry enemmänkin vastustaa työehtosopimuksia kuin suosii niitä. Vaatimukset ovat tuttua Pentikäistä, eli duunarit ja toimihenkilöt kyllä kelpaavat maksumiehiksi.

Onneksi Suomessa on tällä hetkellä hyvä tilanne koronan suhteen. Tämä tilanne on aiheuttanut myös sen, että työnantajapuoli on ryhtynyt vaatimaan työehtosopimusten avaamista.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle on todennut, ettei työehtosopimusten avaaminen heikentämällä niiden tasoa ole poissuljettu asia, siis heidän mielestään.

Tämä suomalainen markkinatalous on omanlaisensa urheilulaji. Kotimaisen kulutuksen tulisi lisääntyä, jotta kotimarkkinateollisuus kukoistaisi. Ja parhaiten tämä onnistuisi työnantajajohtajien mielestä, kun palkkoja ja työehtoja heikennetään, silloin kuluttajat ostaisivat enemmän.

Kuten arvattavaa oli, parantuneen koronaepidemian vuoksi alkaa Suomen Yrittäjät ry tehdä lakiesityksiä maamme hallitukselle, koska sillä ei ole paikkaa työehtosopimusneuvotteluissa, jotka käydään ammattiliittojen ja työnantajaliittojen kesken.

Suomen Yrittäjät ry ja Keskuskauppakamari ehdottavat hallitukselle kolmen vuoden kokeilua, jossa paikallinen sopiminen sallittaisiin määräaikaisella lailla. He myöntävät suoraan, että haluavat tehdä sellaisia paikallisia sopimuksia, joilla voidaan poiketa työehtosopimuksien määräyksistä.

Työntekijöiden puolesta neuvottelijoina saisi toimia liiton valtuuttama luottamusmies tai työntekijöiden itse keskuudestaan valitsema edustaja, jonka ei ole pakko kuulua ammattiliittoon.

Paikallinen sopiminen onnistuu nykyisillä työehtosopimuksilla erittäin hyvin, se on toiminut jo kymmeniä vuosia. Paikallisen sopimisen tarkoitus on täydentää työehtosopimuksia, ei alittaa niiden tasoa. Järjestelmää ei tarvitse muuttaa.

Suomen Yrittäjät ry:n ehdotus työntekijäpuolen neuvottelijoista on suoraan sanoen syvältä. Ammattiliitot ja työnantajaliitot neuvottelevat työehtosopimukset ja työpaikalla voisi neuvottelijana olla liittoon kuulumaton työntekijä. Ketä häntä tukisi, mistä hän saisi taustatukea ja työehtosopimustietoa, Suomen Yrittäjät ry:n lakimieheltäkö? Tämä haisee tosi pahalta ja siltä, että työnantaja nimeäisi itselleen ”hyvän ja sopivan” neuvottelijan.

Nykyisen hallituksen tulee tehdä muutoksia työlakeihin, se on päivänselvä asia. Aloitetaan sillä, että kriminalisoidaan alipalkkaus ja annetaan ammattiliitoille kanneoikeus, jotta ne saisivat oikeuteen vastaamaan ne työnantajat, jotka kohtelevat työntekijöitään lakien ja työehtosopimusten vastaisesti.

Kun nämä kaksi asiaa saadaan lakeihin, niin sen jälkeen ei Suomen Yrittäjät ry:n tarvitse esittää lakiin perustuvaa oikeutta alittaa työehtosopimusmääräyksiä.

Reijo Korhonen

yleisdemokraatti (vas)

Lieto